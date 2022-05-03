ÖZET: Manchester United 3-0 Brentford maçı özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bruno Fernandes, 61. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 72. dakikada Raphael Varane kaydetti.Bu sezon 30 lig maçında 18 gol atan Cristiano Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 30 yılda bir sezonda en çok gol atan 37 yaş ve üstü oyuncu olarak yine tarihe geçti.https://sportrecs.com/embed/PBMjc7dCyyer-92v2omD-A/3-fMBHzuQh8EiYz5c8xDAg?autoplay=1