ÖZET İZLE Zenit Fenerbahçe maçı golleri, geniş özet görüntüleri

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Zenit, Saint Petersburg'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yendiği Zenit'e Rusya'da 3-1 yenildi ve Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.Fenerbahçe'nin tek golü 43. dakikada Mehmet Topal'dan geldi. Zenit'in gollerini ise 4. dakikada Ozdoev, 37 ve 76. dakikalarda Serdar Azmoun attı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda ederken Zenit, adını son 16 turuna yazdıran takım oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Zenit, henüz 4. dakikada öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Sadık Çiftpınar müdahale etmek istedi. Ardından Azmoun'un bıraktığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Magomed Ozdoev, ağları havalandırdı ve Zenit, bu golle 1-0 öne geçti.Fenerbahçe, yediği golden sonra oyunda dengeyi sağladı ve rakip kaleye ataklara başladı. 10. dakikada Victor Moses, ilk şutu çekerken maç, Zenit yarı sahasında oynanmaya başlandı.Maçın 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.Fenerbahçe'nin tam oyunu eşitlediği sırada Zenit, farkı açan ikinci golü attı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Driussi'nin sol kanattan yaptığı ortaya Hasan Ali'nin üzerinden çok iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.Fenerbahçe, beklediği golü ise 43. dakikada buldu. Mehmet Topal, yaklaşık 25 metreden sağ çaprazdan soluyla müthiş bir şut yolladı. Top uzak köşeden ağlarla buluştu. Mehmet Topal'ın attığı bu harika golle Fenerbahçe, skoru 2-1 yaptı ve avantajlı konuma geçti.İkinci yarının başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Tolgay Arslan'ı Alper Potuk yerine oyuna dahil etti. Tolgay'ın oyuna girmesiyle Fenerbahçe, pas oyununa geçerken ikinci yarının ilk 15 dakikasında etkili olan taraftı.67. dakikada Fenerbahçe'^de mecburi bir oyuncu değişikliği yaşandı. Sakatlanan Hasan Ali Kaldırım'ın yerine İsmail Köybaşı oyuna girdi.Karşılaşmanın 76. dakikasında o ana kadar maçın en iyi oyuncularından olan Mehmet Topal'ın hatasıyla topu önünde bulan Serdar Azmoun, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı ve skoru 3-1 yaparak avantajı tekrar Zenit'in lehine çevirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Zenit, 3-1'lik skorla tur atlayan takım oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor. Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı. Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.4. dakikada Zenit öne geçti. Soldan gelişen atakta Driussi'nin ortasında penaltı noktası civarında Sadık Çiftpınar'dan seken top Azmoun'un üzerine geldi. Azmoun, topu göğsüyle sağında müsait durumda bulunan Ozdoev'in önüne yumuşattı. Ozdoev, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sağ tarafta topla buluşan ve yay içine hareketlenen Mehmet Topal'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.45+2. dakikada Hernani'nin ceza yayı civarından etkili serbest vuruşunda kaleci Harun, topu son anda kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Zenit'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.61. dakikada Mak'ın penaltı noktası civarına etkili ortasına iyi yükselen Azmoun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.64. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Azmoun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı etkili vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi.68. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında araya giren Azmoun, topu sağdan bindiren Mak'ın önüne bıraktı. Mak'ın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.76. dakikada Zenit farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dzyuba'nın ara pasında savunmada Mehmet Topal'ın hatasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.Karşılaşma, Zenit'in 3-1 galibiyetiyle sona erdi.Saint PetersburgMichael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani (Dk. 56 Mak), Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun (Dk. 80 Zabolotny), Dzyuba (Dk. 88 Musaev)Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Jailson (Dk. 80 Slimani), Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk (Dk. 46 Tolgay Arslan), AyewDk. 4 Ozdoev, Dk. 37 ve 76 Azmoun (Zenit), Dk. 43 Mehmet Topal (Fenerbahçe)Dk. 18 Azmoun, Dk. 34 Hernani, Dk. 50 Barrios (Zenit), Dk. 40 Skrtel, Dk. 45+1 Alper Potuk, Dk. 71 Tolgay Arslan, Dk. 83 Şener Özbayraklı, Dk. 90 Eljif Elmas (Fenerbahçe)Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.Fenerbahçe'de tek eksik: Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var. Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında bugün deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil. Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak. Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı. Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.