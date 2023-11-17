ÖZET İZLE: Zalgiris Kaunas 74-73 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Bayern Münih karşılaştı. Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 74-73 kazandı.



Zalgiris Kaunas'ta Rolands Smith 16 sayı, 4 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Bayern Münih'te 20 sayı, 7 ribaunt ile oynayan Serge Ibaka'nın performansı galibiyete yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Zalgiris Kaunas dördüncü galibiyetini aldı. Bayern Münih, dokuzuncu hafta sonunda 3 galibiyette kaldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



