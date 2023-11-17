ÖZET İZLE: Zalgiris Kaunas 74-73 Bayern Münih

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Zalgiris Kaunas, sahasında Bayern Münih'i 74-73 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Zalgiris Kaunas 74-73 Bayern Münih
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17 Kasım 2023 23:46
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Bayern Münih karşılaştı. Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşmayı Zalgiris Kaunas 74-73 kazandı. 

Zalgiris Kaunas'ta Rolands Smith 16 sayı, 4 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Bayern Münih'te 20 sayı, 7 ribaunt ile oynayan Serge Ibaka'nın performansı galibiyete yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Zalgiris Kaunas dördüncü galibiyetini aldı. Bayern Münih, dokuzuncu hafta sonunda 3 galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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