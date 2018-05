ÖZET İZLE: Roma Liverpool maçı golleri izle

ROMA LİVERPOOL ÖZET TIKLA

Eusebio Di Francesco: "Salah yok, Cengiz var"

Salah, Messi'yi solladı, Ronaldo'ya rakip oldu

Lovren'den Harry Kane göndermesi!

Nainggolan: ''Yaptık, yine yaparız''

Muhammed Salah'a bir ödül daha

Salah ile Mısır arasında telif sorunu

Jürgen Klopp: Müslümanlık tezahüratları harika

Muhammed Salah, ramazan fanuslarını süslüyor!

Takım arkadaşından Muhammed Salah itirafı!

Monchi, Salah'ı satma sebeplerini açıkladı!

Liverpool'un yıldızına sakatlık şoku!

Eusebio Di Francesco: "Yine çevirebiliriz"

Hocasından Cengiz Ünder'e: "Tek kelime İtalyanca anlamıyor"

Monchi: "Talisca'yı beğeniyorum ama teklif yapmadık"

Cengiz Ünder için Manchester City iddiası!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Roma, ilk karşılaşmadan 5-2'lik mağlubiyet ile ayrıldığı Liverpool'u evinde ağırladı. Roma ve Liverpool arasında oynanılan bu kıran kırana mücadelenin başlama saati 21:45'ti ve mücadele sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.İlk maçı 5-2 kazanan Liverpool henüz 9. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçti. Mücadelenin 15. dakikasında James Milner'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi.Karşılaşmanın 25. dakikasında ise Liverpool, Wijnaldum ile bir gol daha buldu ve takımının tekrar öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.Roma, 52. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği golle umutlandı. Milli futbolcu Cengiz Ünder 53. dakikada Lorenzo Pellegri'nin yerine oyuna girdi.Roma 86. dakikada Nainngolan ile öne geçti. Son dakikada Cengiz Ünder'in yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Nainngolan penaltıyı gole çevirse de kalan az sürede başka gol olmadı ve Roma, Liverpool'u 4-2 mağlup etse de elenen taraf oldu.Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu.Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Salah'ın artık takımlarında olmadığını ancak Cengiz Ünder'e sahip olduklarına vurgu yaptı.Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Liverpool ile oynayacakları maç öncesinde Cengiz Ünder'i övdü."Salah'a antrenörlük yapmak ister miydiniz?" sorusunu yanıtlayan Francesco, "Salah artık burada yok, Cengiz Ünder var. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyele sahip genç oyunculara sahip olmaktan mutluluk duyuyorum. Salah ile birlikte çalışmayı hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.Liverpool'a karşı Cengiz Ünder'in 11'de olup olmayacağını açıklayan Eusebio Di Francesco, "Takımımı 4-3-3 ya da 3-5-2 şeklinde oynayacağım. Ne olacağına karar vermem gerekiyor. Cengiz ya da Schick sahada olacak. Yüzde 50-50 durumda olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.Roma, Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında Barcelona'yı evinde 3-0 yenerek yarı final biletini kapmıştı. İtalya temsilcisine turu getiren golü Kostas Manolas kaydederken golün hazırlayıcısı Cengiz Ünder olmuştu.Bu sezon Liverpool formasıyla harikalar yaratan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Ballon d'Or 2018 oranlarında Ronaldo ile yarışıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üst düzey performans sergileyen Muhammed Salah, Ballon d'Or 2018 ödülleri oranlarında Cristano Ronaldo ile birlikte favori olarak gösteriliyor.Son olarak Roma karşısında 2 gol 2 asist ile oynayan ve Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Mısırlı yıldız, bahisçilerin bir numaraları tercihi oldu. Ronaldo ile birlikte Salah'a bahis şirketleri Ballon d'Or'u kazanması için 1.75 oran veriyor.Özellikle Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden sürpriz bir şekilde Roma'ya elenmesinin ardından gözden düşen Messi, oranlarda Ronaldo ve Salah'ın gerisinde kaldı. Messi'ye ise 3.50 oran verildi.Salah bu sezon ödülü kazanırsa, 2008'den bu yana Messi ile Cristiano Ronaldo'nun kazanma serisini btirecek.Muhammed Salah - 1,75Cristiano Ronaldo - 1,75Lionel Messi - 3,5Neymar - 12,00Kevin de Bruyne - 12,00Galli eski futbolcu Robbie Savage da BBC Radyo'ya Salah hakkında bir yorumda bulunurken, ödülün kendisine verilmesi gerektiğini dile getirdi.Salah'ın bu sezon inanılmaz işler yaptığını dile getiren Robbie Savage ''Profesyonel Futbolcular Birliği'nden 'Yılın futbolcusu' ödülünü aldı, şimdi sırada Ballon d'Or var. Bence Ballon d'Or'u da ona vermelisiniz'' dedi.Liverpool'un Hırvat defans oyuncusu Dejan Lovren, Muhammed Salah ile Instagram'da yazışırken Tottenham'ın golcüsü Harry Kane ile dalga geçti.Liverpool'un iki futbolcusu Muhammed Salah ve Dejan Lovren'in Instagram'dan yaptığı konuşma dikkat çekti.Salah, Instagram hesabından Premier Lig yılın futbolcusu ödülünün pozunu verip paylaşırken 'Lovren bana oy verdin mi?' diye yazdı.Lovren ise sadece ceza sahası içinde bekleyip son vuruş yaptığını ima ederek Harry Kane için Mr. Touch (Bay dokunuş) cevabını verdi. Lovren, Salah'a cevap olarak ''Ben oyumu Mr. Touch için verdim. Şaka yapıyorum, benim oyumu zaten biliyorsun'' dedi.Hırvat futbolcunun bu cevabı sosyal medyada Liverpool taraftarları arasında büyük beğeni topladı.Roma'nın Belçikalı orta sahası Radja Nainggolan, ilk maçta 5-2 yenildikleri Liverpool karşısında tur atlayıp finale çıkmalarının imkansız olmadığını söyledi.Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 5-2 kaybettikleri maçın rövanşında sahasında Liverpool'u konuk edecek olan Roma, finale çıkma adına ümitli. Roma'nın tecrübeli futbolcusu Radja Nainggolan, Liverpool'u elemelerinin zor ancak imkansız olmadığını belirtti.Liverpool karşısında alacakları 3-0 veya 4-1'lik galibiyetin final için yeterli olacağını söyleyen Nainggolan, ''Turu geçmemiz imkansız değil. Daha önce Messi ve Suarezli Barcelona karşısında aynısını yaptık. Barcelona karşısında tarih yazdık. Turu geçmemizin mümkün.'' şeklinde konuştu.Liverpool'un çok güçlü bir rakip olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Onlara karşı oynamak çok zor. 94. dakikada bile koşmaya devam ediyorlardı. Statlarında çok güzel bir atmosfer vardı. İnsanların takımları için yaşadıklarını hissedebiliyordunuz'' dedi.Liverpool formasıyla kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Muhammed Salah, İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliğinin ardından Futbol Yazarları Birliği tarafından da yılın futbolcusu seçildi.İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah'ı yılın futbolcusu seçti.FWA'dan yapılan açıklamaya göre, Liverpool'un 25 yaşındaki oyuncusu Salah, 400'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi. Salah, 1948'den bu yana verilen ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olarak tarihe geçti.Oylamada Manchester City'den Belçikalı Kevin De Bruyne ikinci, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane ise üçüncü oldu.Salah, geçen ay İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.Liverpool formasıyla bu sezon Premier Lig'de 34 maçta görev yapan Salah, 31 gol attı. Salah, tüm kulvarlarda ise çıktığı 48 maçta 43 gol kaydetti ve 15 asist yaptı.Premier League ekiplerinden Liverpool forması giyen Salah ile Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah ile fotoğrafını izinsiz kullanan Mısır Futbol Federasyonu (EFA) arasında anlaşmazlık çıktı.Sezon başında transfer olduğu Liverpool'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Salah ile EFA arasında 2018 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 1,5 ay kala tartışma yaşandı.Salah, EFA'nın sponsorları arasındaki bir telekomünikasyon şirketinin, fotoğrafını izin almaksızın Mısır Milli Takımı'nın uçağına yapıştırdığını savundu.Bir başka telekomünikasyon firmasıyla sponsorluk anlaşması bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm ama bu büyük bir hakaret. Daha şık bir yaklaşım sergilenebilirdi." ifadelerini kullandı.Salah, Premier Lig'de attığı 31 golle 38 haftalı sezonların rekorunu paylaşan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'i yakaladı.Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, Emre Can, Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin her maç öncesinde soyunma odasında abdest aldıklarını belirtti.Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp, takımın Müslüman futbolcuları Emre Can, Mohamed Salah ve Sadio Mane ile ilgili açıklamalarda bulunurken, soyunma odasında yaşanan bir ritüele de değindi.Klopp, "Emre Can, Mane ve Salah, her maç öncesinde abdest alıyor. Bu takım için bir ritüel oldu. Onların hazır olması için biz de soyunma odasına 1-2 dakika erken geliyoruz. Kimse çıkıp 'Niye onları beklemek zorundayız?' demiyor. İdeal bir dünyada işler böyle yürür." dedi.Liverpool'lu taraftarların, Salah'ın performansı sonrası tribünlerde "Biz de Müslüman olacağız" şeklinde tezahürat yapılmasıyla ilgili görüşünü belirten Klopp, "Bu harika. Tam da buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz" dedi.Futbol dünyasında adından çokça bahsettiren Mısırlı Salah'ın portreleri ramazan fenerlerine taşındı.İngiliz takımı Liverpool'da forma giyen ve son dönemde adından çokça bahsettiren Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın memleketinde, ramazan fanusları bu yıl onun resmiyle süsleniyor.Mısır'da rivayete göre Fatimi halifesi Hakim Bi-Emrillah'ın, ramazan ayında Kahire sokaklarının ışıklandırılması emriyle başlayan fener geleneği günümüze kadar devam ediyor.Ramazan ayında kullanılan halkın "fanus" adını verdiği fenerler, her yıl bu ayda insanların evlerini ve sokaklarını süslüyor. Çeşitli desen ve resimlerle piyasaya sürülen fanus, bu yıl da Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın resmiyle raflarda yerini aldı.Salah'ın ünü dünyayı sararken, memleketi de buna kayıtsız kalmadı. Yıldız futbolcusunun maketinden oyuncaklar yapılırken, resminin basılı olduğu fanuslar da evleri süslemek üzere satışa sunuldu.Mısırın başkenti Kahire'de esnaf Muhammed Yasir, Salah'ı kendilerini yalnızca futbol alanında sevindirmediğini, tüccar olarak iş anlamında da sevindirdiğini belirtti.Uzun süredir devam eden durgunluktan sonra dünyaca ünlü futbolcunun fotoğraflarının yer aldığı fenerlere rağbet gösterildiğini dile getiren Yasir, "Fiyatı 170 ile 225 cüneyh (11-14 dolar) arasında değişmesine rağmen fanuslara ilgi arttı. Küçük büyük herkes Salah'ın resminin basılı olduğu fanuslardan istiyor." dedi.Salah'ın portresi ve maketi yalnızca Kahire'de değil İskenderiye ve Dimyat'ta da dükkanlara renk katıyor. Kırmızı beyaz Liverpool formasıyla müşterileri karşılayan maketler ülkenin çeşitli bölgelerinde yayılıyor.Yalnızca plastik oyuncak ve fanuslara değil ahşaptan yapılan ürünlere de portresi kazınıyor.İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü Mısırlı yıldız Muhammed Salah kazandı.Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.Salı günü oynanan Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu. Söz konusu maçın ardından dünya Muhammed Salah'ı konuştu.Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.Liverpool'un genç futbolcusu Trent Alexander-Arnold, bu sezon harikalar yaratan Muhammed Salah hakkında konuştu.Bu sezon 43 gol, 15 asist üreterek yılın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Muhammed Salah, Liverpool'dan takım arkadaşlarının övgülerini almaya devam ediyor.Liverpool'un 19 yaşındaki beki Trent Alexander-Arnold, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Salah için 'kabus' yorumunu yaptı.Trent Alexander-Arnold, ''Salah ile bir hafta boyunca antrenman yapmak tam bir kabus. Bazen karşımda yaptığı şeyler yüzünden onu sevmiyorum. Rakip olmadığımız ve kendi takımımızda oynuyor diye çok mutluyum.'' şeklinde konuştu.Roma'nın sportif direktörü Monchi, Liverpool-Roma maçı sonrasında Salah'ın satılmasına tepki gösteren taraftarlara yanıt verdi.Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği mücadelede 2 gol, 2 asistle oynayan Mohamed Salah'ın yankıları İtalya'da sürüyor.Taraftarların Salah'ın satılması yönünde eleştirileri artırması üzerine konu hakkında sportif direktör Monchi'den açıklama geldi.MARCA radyosuna konuşan Monchi, "FFP kurallarına uymak için 30 Haziran 2017'den önce onu bir şekilde satmak zorundaydık. Başka bir çaremiz yoktu. Onu satmak zorundaydık ve o da gitmek istiyordu. Aslında 42 milyon eurodan fazlasını kazandık" ifadelerini kullandı.Liverpool ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldız, bu sezon 47 maçta 43 gol attı ve 15 asist yaptı.Liverpool'un vazgeçilmezlerinden ve İngiltere Milli takımında forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain, Roma karşısındaki yaşadığı sakatlık sonrası çifte şok yaşadı.Liverpool'un İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Roma karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak yerini Georginio Wijnaldum'a bırakmıştı. Karşılaşma sonrası İngiliz temsilcisinden kötü haber geldi.Sezon başında Arsenal'den 22 Milyon Euro'ya transfer edilen ve bu sezon gösterdiği performans ile Liverpool'un vazgeçilmezlerinden biri olan Chamberlain'in sezonu kapattığı bildirildi.Sakatlığın açıklanmasının ardından 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak İngiltere Milli Takımı aday kadrosunda çağırılması beklenen 24 yaşındaki yıldızın, turnuvada görev alamayacağı belirtildi.2018 yılında gösterdiği performas ile Milli Takımda kendine yer bulan Chamberlain, bu sezon Liverpool forması ile çıktığı 46 karşılaşmada 5 gol 8 asistlik performas gösterdi.Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 5-2 mağlup olan Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco, Barcelona karşısında yaptıkları gibi turu çevirebileceklerini söyledi.Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 5-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."İlk 20 dakika sisteme uyduk, hatta çok iyi oynadık. Sonrasında sahadaki pozisyonumuz kaybettik ve çok basit top kaybı yaptık""Bir şeyi yapabileceğinize inanmıyorsanız, bu oyunu oynamamanız gerekir. Sürekli Barcelona maçını da konuşmaya devam edemeyiz. Aksi takdirde kafamızı kaybederiz""Barcelona maçından önce şansımızın sürdüğünü söylemiştim. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Yine çevirebiliriz. Maçın belli bölümlerinde takımım güvenini çok yitirdi ve tamamen dağıldı. Bu kesinlikle olmamalı""İkinci maçta çok farklı bir Roma izleyeceğiz. Bu maçta onların işlerini kolaylaştırdık. Yetenekli oyunculara karşı savaşmayı bırakmamalısınız"Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'in İtalyanca öğrenmesi gerektiğini söyledi ve genç oyuncuya bir anlamda sitem etti.Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, milli yıldızımız Cengiz Ünder ile bir diğer genç oyuncusu Patrik Schick için konuştu.Cengiz Ünder'in İtalyanca öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Di Francesco, "Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı. Çocuklara sahaya çıktığında İtalyanca konuşmalarını söylüyorum ama Cengiz'e şu anda bunu yapmak da gereksiz. Cengiz konusunda sakinim. Bir şey anlamıyor ancak bu bizim için büyük bir avantaj da olabilir. " dedi.Schick'ten beklentileri olduğunu da vurgulayan İtalyan hoca, "Schick'i 11'de başlatmam onun üzerinde bir baskı yarattı. Çok iyi durumda değilken onu sahaya koymam belki biraz yanlıştı ama onun yaklaşımını beğeniyorum. Bir gole ihtiyacı var ki, bir forvet için bu önemlidir. Onu başardığında iyi durumda olacak." ifadelerini kullandı.Sezonun 2. yarısında Roma'yı sürükleyen isimlerin başında gelen Cengiz, bu sezon 26 maçta 12304 dakika oynadı ve 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.Roma Sportif Direktörü Monchi, Talisca'yı transfer edecekleri yönündeki iddiaları için yeni bir açıklama yaptı.Talisca için transfer açıklaması! Roma Sportif Direktörü Monchi, TRT Spor'a konuştu ve Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın yıldızı Talisca ve Başakşehir'e gelen Arda Turan ile ilgili görüşlerini açıkladı.Cengiz için devre arasında çıkan "Ayrılacak" söylentilerinin hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirten idareci, "Cengiz hakkında çıkan söylentiler doğru değlidi, ona güveniyorduk. Teknik direktörümüz de kısa sürede adapte olmasını sağladı ve yükselişe geçti. Çalışmaya devam etmeli. Henüz 20 yaşında olan genç bir oyuncu, önünde çok yol var. Bu yolda devam etmeli." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'tan Talisca'yı transfer edecekleri iddiaları için konuşan Monchi, "Roma her zaman önemli oyuncuları takip eder ama bu alacak demek değil. Bu haberler medyada çıktı. Talisca beğendiğim bir oyuncu ama bir girişimde bulunmadık." dedi.Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılığı ile ilgili de görüşleri sorulan Roma Sportif Direktörü, "Arda Turan çok çok iyi bir oyuncu fakat Barcelona'da istediği ortamı bulamadı, gerekli desteği göremedi. Sonuçta futbolcular bir insan. Bazen güvene, desteğe ihtiyaç duyuyor. İspanya'da başarılı dönemleri de oldu." diye konuştu.Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun, Milli futbolcunun Roma'dan önce Manchester City ile anlaştığını söyledi.İtalya Serie A'da Roma formasıyla ilk sezonunda harikalar yaratan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldızın menajerlerinden Ömer Uzun, Cengiz'in Roma'dan önce Manchester City ile anlaştığını belirtti.İtalya basınına konuşan Uzun, ''Manchester City ile sözleşme imzalamaya hazırdı. Bundan mutlu değildim. Başakşehir Başkanı'nı aradım ve Roma ile görüşmesini söyledim. Senin için görüşeceğim dedi. Cengiz çok olgun birisi. Büyük bir star olma potansiyeli var. Teknik direktör Eusebio Di Francesco ve Sportif Direktör Monchi ile birlikte çalışması onun için daha iyi oldu'' dedi.Cengiz Ünder'in en az 2 yıl daha Roma'da kalacağını belirten Ömer Uzun, ''Büyük kulüplerin Cengiz'i izlediğini inkar edemem. Onlar da gösterdiği performans karşısında şaşırıyorlar. Benim tavsiyem en az 2 yıl daha Roma'da kalması. Daha da gelişmeye ihtiyacı var'' şeklinde konuştu.