ÖZET İZLE: Real Madrid 88-71 Olimpia Milano

THY EuroLeague'in 4. haftasında Real Madrid evinde Olimpia Milano'yu 88-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Real Madrid 88-71 Olimpia Milano
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20 Ekim 2023 00:12
Son güncelleme 20 Ekim 2023 00:20
THY EuroLeague'in 4. haftasında Chus Mateo'nun ekibi Real Madrid ile Ettore Messina'nın yönetimindeki Olimpia Milano karşı karşıya geldi.

WiZink Center'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 88-71 kazandı ve İspanyol ekibi sezona 4 maçta 4 galibiyetle başlamış oldu.

Real Madrid'de Facundo Campazzo 12 sayı 10 asist ile yıldızlaşırken, Milano'da Shavon Shields'ın 16 sayı 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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