ÖZET İZLE: Real Madrid 2-1 Barcelona maçı özeti ve golleri izle

İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki dev maçta Real Madrid, evinde Barcelona'yı 2-1 yendi ve zirvede büyük bir avantajı eline geçirdi.

11 Nisan 2021 00:01
ÖZET İZLE: Real Madrid 2-1 Barcelona maçı özeti ve golleri izle
REAL MADRİD 2-1 BARCELONA MAÇ ÖZETİ İZLE: İspanya La Liga'nın 30. haftasındaki dev El Clasico mücadelesinde Real Madrid, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Benzema ile 28. dakikada Kroos'tan geldi. Barcelona'nın tek sayısını ise 60. dakikada Mingueza kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Casemiro, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 66 puana yükseldi ve 1 maçı eksik olan Atletico Madrid ile puanını eşitleyerek liderliğe yükseldi. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybeden Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

La Liga'daki bir sonraki maçlarında önce Real Madrid, ardından Barcelona Getafe ile karşı karşıya gelecek.

LA LIGA'DA PUAN DURUMU
(66) Real Madrid
(66) Atletico Madrid
(65) Barcelona

REAL MADRİD BARCELONA BEIN SPORTS HABER YAYINI



KISA KISA

* Real Madrid, 1978'den sonra ilk kez üst üste 3 El Clasico galibiyeti aldı.

* Real Madrid'e rakip olduğu son 7 maçta fileleri havalandıramayan Arjantinli oyuncu, bu rekabet tarihinde daha uzun bir suskunluk yaşamadı.

* La Liga'nın ilk yarısındaki maçta Barcelona'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid, 2007/08'den bu yana ilk kez sezondaki iki derbiyi de kazandı.

* Barça, deplasmanda üst üste iki derbi yenilgisini en son 2008'de Frank Rijkaard yönetiminde almıştı.

* La Liga'da oynadığı son 20 maçın sadece birini kaybeden Real Madrid (1%G 4B), tek mağlubiyetini Ocak 2021'de Levante'den aldı.

* La Liga'da görev yaptığı son altı7 maçta da en az bir gol atan Karim Benzema (9 gol), 2000'li yıllarda Real Madrid formasıyla 7+ maçlık seri yakalayan dördüncü isim oldu (Cristiano Ronaldo x4, Ruud van Nistelrooy ve Gareth Bale).



Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Messi yine El Clasico maçında gol atamadı İspanya Ligi

Messi yine El Clasico maçında gol atamadı
Barcelona El Clasico'da penaltı isyanı yaptı İspanya Ligi

Barcelona El Clasico'da penaltı isyanı yaptı
SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (11 Nisan Pazar) Genel Haber

SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz (11 Nisan Pazar)
Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (11 Nisan Pazar) Genel Haber

Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu YouTube katıl izle (11 Nisan Pazar)
Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi siteden Genel Haber

Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi siteden
Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (11 Nisan Pazar) Genel Haber

Fenerbahçe Mesut Özil transfer açıklaması! Son Dakika Mesut Özil resmi KAP bildirimi oku (11 Nisan Pazar)
Ali Koç Mesut Özil için sponsor oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil'i nasıl transfer etti son dakika haberi oku Genel Haber

Ali Koç Mesut Özil için sponsor oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil'i nasıl transfer etti son dakika haberi oku
Mesut Özil maaşı ne kadar? Fenerbahçe'den kaç para kazanacak? Son Dakika Haberi Genel Haber

Mesut Özil maaşı ne kadar? Fenerbahçe'den kaç para kazanacak? Son Dakika Haberi
Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil Son Dakika Haberi Oku Genel Haber

Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Fenerbahçe Mesut Özil Son Dakika Haberi Oku
Daha fazla göster
1

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif

2

Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
3

Eskişehirspor Başkanı Akgören ile Başkan Vekili Sezer'in Kovid-19 testi pozitif
4

Galatasaray açıkladı: 10 pozitif
5

Koronavirüste günün vaka sayısı açıklandı!

6

Milli futbolcu Zeki Çelik, Kovid-19'u atlattı
7

Koronavirüste rekor vaka sayısı!
8

Fethiyespor'da 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testi pozitif
9

Futbolcular da aşı kapsamına giriyor!
10

Koronavirüste günün vaka sayısı açıklandı!

yukarı ok