ÖZET İZLE: Portimonense 2-3 Sporting Lizbon

Sporting Lizbon, Portimonense deplasmanında 3-2 kazandı.

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ÖZET İZLE: Portimonense 2-3 Sporting Lizbon
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08 Mayıs 2022 01:37
Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon, geriye düştüğü maçta Portimonense'yi 3-2 mağlup etti.

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