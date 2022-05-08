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ÖZET İZLE: Portimonense 2-3 Sporting Lizbon
ÖZET İZLE: Portimonense 2-3 Sporting Lizbon
Sporting Lizbon, Portimonense deplasmanında 3-2 kazandı.
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