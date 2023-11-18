ÖZET İZLE: Partizan 89-74 ALBA Berlin

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Partizan, sahasında ağırladığı ALBA Berlin'i 89-74 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Partizan 89-74 ALBA Berlin
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18 Kasım 2023 01:06
Son güncelleme 18 Kasım 2023 09:27
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Partizan ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Stark Arena'da oynanan maçı Partizan 89-74 kazandı. 

Partizan'da Aleksa Avramovic 20 sayı, 3 ribaund ile takımına galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste üçüncü galibiyetini alan Partizan, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. ALBA Berlin ise 1 galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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