ÖZET İZLE: Panathinaikos 81-86 Maccabi Tel-Aviv

EuroLeague karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Panathinaikos'u 86-81 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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ÖZET İZLE: Panathinaikos 81-86 Maccabi Tel-Aviv
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20 Ekim 2023 23:53
Son güncelleme 21 Ekim 2023 16:29
EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u, 86-81 mağlup etmeyi başardı.

Maccabi Tel-Aviv'de, Bonzie Colson attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Ayrıca Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman 3. periyotta oyundan atıldı.

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