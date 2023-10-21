ÖZET İZLE: Panathinaikos 81-86 Maccabi Tel-Aviv

EuroLeague 4. hafta karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv deplasmanda Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'u, 86-81 mağlup etmeyi başardı.
Maccabi Tel-Aviv'de, Bonzie Colson attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Ayrıca Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman 3. periyotta oyundan atıldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Maccabi Tel-Aviv'de, Bonzie Colson attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Ayrıca Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman 3. periyotta oyundan atıldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ