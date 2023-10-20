ÖZET İZLE: Olympiakos 98 - 94 Partizan

THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos ile Partizan karşı karşıya geldi.
Eirinis kai Philias'ta oynanan mücadeleyi Olympiakos, uzatmalara giden maçta 98-94 kazandı.
Olympiakos'ta Giannoulis Larentzakis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken, Partizan dört hafta sonunda üçüncü kez mağlubiyet yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Eirinis kai Philias'ta oynanan mücadeleyi Olympiakos, uzatmalara giden maçta 98-94 kazandı.
Olympiakos'ta Giannoulis Larentzakis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken, Partizan dört hafta sonunda üçüncü kez mağlubiyet yaşadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ