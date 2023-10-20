ÖZET İZLE: Olympiakos 98 - 94 Partizan

THY EuroLeague 4. hafta maçında Olympiakos ile Partizan karşı karşıya geldi.



Eirinis kai Philias'ta oynanan mücadeleyi Olympiakos, uzatmalara giden maçta 98-94 kazandı.



Olympiakos'ta Giannoulis Larentzakis 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.



Bu sonuçla birlikte Olympiakos, EuroLeague'deki ikinci galibiyetini alırken, Partizan dört hafta sonunda üçüncü kez mağlubiyet yaşadı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



