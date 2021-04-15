ÖZET İZLE: Liverpool 0-0 Real Madrid maçı özeti izle

Real Madrid'in son 10 yılı #UCL



📍2010-11 Yarı Final

📍2011-12 Yarı Final

📍2012-13 Yarı Final

🏆2013-14 Şampiyon

📍2014-15 Yarı Final

🏆2015-16 Şampiyon

🏆2016-17 Şampiyon

🏆2017-18 Şampiyon

📍2018-19 Son 16 Turu

📍2019-20 Son 16 Turu

📍2020-21⌛️ pic.twitter.com/ren3D66H2b



— Sporx (@sporx) April 14, 2021

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk etti.Anfield'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi ve ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.Karşılaşmada Liverpool, ilk maçta aldığı skoru lehine çevirmek için mücadele ederken zaman zaman kalesinde pozisyon verdi. Maç boyunca Liverpool, 3 isabetli şut bulurken Real Madrid ise 2 isabetli şut bularak skoru da maç boyunca lehinde tutmayı başardı ve yarı finale adını yazdırdı.Öte yandan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Liverpool'da ilk 11'de sahaya çıkarken 60 dakika görev yaptı.Bu skorla Real Madrid yarı finale yükselirken bu turda İngiliz Chelsea ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlar 27-28 Nisan tarihlerinde oynanırken rövanşlar ise 4-5 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Final ise 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.R. Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zidane, Arsene Wenger'i [3] geçerek; Avrupa'nın kulüpler bazında 1 numaralı kupasında en fazla yarı final gören Fransız teknik adam oldu.