Özet izle: Lens 0-3 Lille maçı özeti ve Burak Yılmaz'ın gollerini izle

Özet izle: Lens 0-3 Lille maçı özet Burak Yılmaz golleri. Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 3-0 yendi ve son 2 haftaya lider girdi. Sahnede ise yine bizden biri, Burak Yılmaz vardı.

08 Mayıs 2021 00:02
Özet izle: Lens 0-3 Lille maçı özeti ve Burak Yılmaz'ın gollerini izle
Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışındaki Lille, deplasmanda Lens ile karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan ve Fransa'da "Kuzey Derbisi" olarak bilinen mücadeleyi Lille 3-0 kazanırken, yine Burak Yılmaz sahnedeydi.
Milli yıldızımız ilki penaltıdan olmak üzere 4. ve 40. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıda takımını 2-0 öne taşıdı. Kral, 40. dakikada ceza alanı dışından sol ayağıyla attığı golle herkesi de kendine hayran bıraktı. Burak Yılmaz'ın ardından 60. dakikada sahneye çıkan Jonathan David de maçın 3-0'lık skorunu belirledi. Lens'te Michelin, 29. ve 36. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Burak Yılmaz 2 gol attığı maçta 75 dakika sahada kalırken, yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. Zeki Çelik de ilk 11'de başladığı maçta 75. dakikada kenara geldi.

Bu sonucun ardından Lille puanını 79 yaptı ve 1 maçı eksik olan Lens'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Lens ise Avrupa Ligi bileti için girdiği yarışta üst üste PSG ve Lille yenilgilerinin ardından darbe aldı ve 56 puanla 6. sırada kaldı.

Ligue 1'in 37. haftasında Lille evinde St. Etienne ile karşılaşacakken, Lens deplasmanda Bordeaux'a konuk olacak.

LENS - LILLE MAÇI ÖZETİ, İZLE, TIKLA



10 YIL SONRA İLK, BURAK YILMAZ

Bu sezon Ligue 1'de 15 gol ve 5 asistlik performansa ulaşan Burak Yılmaz, Lille tarihine de adını altın harflerle kazıdı.

2010-11 sezonunda 28 gol katkısı bulunan Moussa Sow'un ardından Burak Yılmaz, Lille'de 1 sezonda en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu.

Öte yandan formu her hafta yükselen Burak Yılmaz, son 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansa ulaştı.

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

St. Etienne
Angers (D)



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