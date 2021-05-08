Özet izle: Lens 0-3 Lille maçı özeti ve Burak Yılmaz'ın gollerini izle

Özet izle: Lens 0-3 Lille maçı özet Burak Yılmaz golleri. Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 3-0 yendi ve son 2 haftaya lider girdi. Sahnede ise yine bizden biri, Burak Yılmaz vardı.
Avrupa'nın 5 büyük liginde 35 yaş üstü oyuncular arasında Burak Yılmaz'dan daha çok gol atan tek oyuncu var; Cristiano Ronaldo. 👊 pic.twitter.com/w3wjOhWJ7t
— Sporx (@sporx) May 7, 2021
🔥 Burak Yılmaz'dan inanılmaz gol! #Ligue1UberEats
🗣️ "Yılmıyor, yıldırılamıyor! Durmuyor, durdurulamıyor!"
🗣️ "Sol ayağıyla bi de..."
👑 Cihan Erduran ve Raşit Altun, Burak Yılmaz'ın Lens karşısında attığı ikinci ve muhteşem golünü değerlendirdi #GünSonu pic.twitter.com/j4LtGXBWgB
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 7, 2021
🗣️ "Şu penaltının kurtarılma ihtimali yok!"
👑 Cihan Erduran ve Raşit Altun, Burak Yılmaz'ın Lens karşısında attığı penaltı golünü değerlendirdi #GünSonu pic.twitter.com/ycemYg8TXm
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 7, 2021