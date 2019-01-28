ÖZET İZLE! Konyaspor Antalyaspor maçı golleri

Aykut Kocaman önderliğindeki Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI ÖZET BURADA, TIKLAYIN... Spor Toto Süper Lig
'in 19. haftasında Atiker Konyaspor
, taraftarı önünde Antalyaspor
'u konuk etti. Atiker Konyaspor, 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardında ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybedip 14 puan topladı. Aykut Kocaman döneminden önce Atiker Konyaspor ligde oynadığı 12 maçta kalesini 4 kez gole kapatırken, Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki 3'ünde gol yememeyi başardılar.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marko Jevtovic, 56. dakikada Nejc Skubic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
68. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.
84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.
88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Atiker Konyaspor: 2Antalyaspor: 0Stat:
Konya Büyükşehir BelediyeHakemler:
Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilAtiker Konyaspor:
Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)Antalyaspor:
Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), DoukaraGoller:
Dk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)Sarı kartlar:
Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Atiker Konyaspor)SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI
Beşiktaş 1-1 Erzurumspor
Kayserispor 1-1 Bursaspor
Göztepe 0-1 Galatasaray27 OCAK PAZAR
Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor
Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor
Sivasspor 19:00 Trabzonspor28 OCAK PAZARTESİ
Ankaragücü 20:00 Alanyaspor
Başakşehir 20:00 Kasımpaşa
Fenerbahçe 20:00 Yeni MalatyasporSÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMA
Fenerbahçe 20:30 Göztepe 2 ŞUBAT CUMARTESİ
Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor
Kasımpaşa 16:00 Sivasspor
Trabzonspor 16:00 Ankaragücü
Alanyaspro 19:00 Galatasaray 3 ŞUBAT PAZAR
Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 16:00 Başakşehir
Antalyaspor 19:00 Beşiktaş 4 ŞUBAT PAZARTESİ
Bursaspor 20:00 Konyaspor SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...