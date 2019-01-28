ÖZET İZLE! Konyaspor Antalyaspor maçı golleri





KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI ÖZET BURADA, TIKLAYIN... Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Atiker Konyaspor, 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardında ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybedip 14 puan topladı. Aykut Kocaman döneminden önce Atiker Konyaspor ligde oynadığı 12 maçta kalesini 4 kez gole kapatırken, Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki 3'ünde gol yememeyi başardılar.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marko Jevtovic, 56. dakikada Nejc Skubic kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.



Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.

56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

68. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.

84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.

88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Atiker Konyaspor: 2

Antalyaspor: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara

Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Atiker Konyaspor)



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI



Beşiktaş 1-1 Erzurumspor

Kayserispor 1-1 Bursaspor

Göztepe 0-1 Galatasaray



27 OCAK PAZAR

Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor

Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor

Sivasspor 19:00 Trabzonspor



28 OCAK PAZARTESİ

Ankaragücü 20:00 Alanyaspor

Başakşehir 20:00 Kasımpaşa

Fenerbahçe 20:00 Yeni Malatyaspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU





DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ



1 ŞUBAT CUMA

Fenerbahçe 20:30 Göztepe



2 ŞUBAT CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor

Kasımpaşa 16:00 Sivasspor

Trabzonspor 16:00 Ankaragücü

Alanyaspro 19:00 Galatasaray



3 ŞUBAT PAZAR

Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 16:00 Başakşehir

Antalyaspor 19:00 Beşiktaş



4 ŞUBAT PAZARTESİ

Bursaspor 20:00 Konyaspor



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR

26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR

27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR

28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR



DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



Aykut Kocaman önderliğindeki Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.'in 19. haftasında, taraftarı önünde'u konuk etti. Atiker Konyaspor, 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardında ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybedip 14 puan topladı. Aykut Kocaman döneminden önce Atiker Konyaspor ligde oynadığı 12 maçta kalesini 4 kez gole kapatırken, Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki 3'ünde gol yememeyi başardılar.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marko Jevtovic, 56. dakikada Nejc Skubic kaydetti.Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-034. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-068. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Konya Büyükşehir BelediyeVolkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş ElbilSerkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), DoukaraDk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Atiker Konyaspor)Beşiktaş 1-1 ErzurumsporKayserispor 1-1 BursasporGöztepe 0-1 GalatasarayÇaykur Rizespor 13:30 AkhisarsporAtiker Konyaspor 16:00 AntalyasporSivasspor 19:00 TrabzonsporAnkaragücü 20:00 AlanyasporBaşakşehir 20:00 KasımpaşaFenerbahçe 20:00 Yeni MalatyasporFenerbahçe 20:30 GöztepeYeni Malatyaspor 13:30 KaysersiporKasımpaşa 16:00 SivassporTrabzonspor 16:00 AnkaragücüAlanyaspro 19:00 GalatasarayErzurumspor 13:30 Çaykur RizesporAkhisarspor 16:00 BaşakşehirAntalyaspor 19:00 BeşiktaşBursaspor 20:00 Konyaspor25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.



