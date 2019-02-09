ÖZET izle, Kayserispor Fenerbahçe maçı golleri izle

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE'NİN SON DURUMU: Süper Lig'de sahasında üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 12. sırada giriyor. Süper Lig'deki son 4 maçından beraberlikle ayrılan Hikmet Karaman yönetimindeki ev sahibi ekip ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe'de fitil "Köfteci"de ateşlendi: Fenerbahçe'de sezonun en kritik toplantısının Tuzla'da bir köftecide yapıldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de ilk yarıyı 16 puanla tamamlamış ve tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergilemişti. Bu durum tüm F.Bahçeliler'i bir hayli üzmüştü.



İki kaptan Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın tüm takımı ve Samandıra personelini 2. yarı öncesi bir köftecide topladığı ortaya çıktı. Toplantıdan yönetimin daha sonra haberi olduğu ifade edildi. Sıcak bir ortamda yenilen yemekte Volkan ve Mehmet'in etkili bir konuşma yaptığı belirlendi. Volkan'ın toplantıda, "Burası F.Bahçe beyler. Asla böyle bir tablo yaşamadık. Hepimiz taşın altına elimizi koyalım kötü gidişe son verelim" dediği belirlendi.



Sonrasında ise Mehmet Topal'ın konuştuğu ve "Sezonun ilk yarısını kafamızdan silelim. İkinci yarıda oynayacağımız tüm maçlar final niteliğinde. Bu kadronun çok iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Hep beraber hareket edersek bizi kimse yenemez" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. Bu toplantıdan sonra Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 3 lig maçından 7 puan çıkardı. Taraftarını da mutlu etmeyi başardı.



Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın Tuzla'daki kritik buluşmada tüm takım arkadaşlarına ve Samandıra personeline o günün anısına birer saat hediye ettikleri öğrenildi. Toplantının o günlerde basına sızdırılmadığı belirtildi.



Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım cezasını doldurdu: Fenerbahçe'de kart cezalarını tamamlayan Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında formasına kavuşacak. Martin Skrtel'e Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza verilmiş, daha sonra ceza 2 maça düşürülmüştü. Hasan Ali Kaldırım ise ligde gördüğü 4 sarı kart sebebiyle 1 maç cezalı olmuştu.



Mehmet Topal cezalı: Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, sarı kart cezası sebebiyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Mehmet Topal'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Erten Ersu ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter, sarı kart görmesi durumunda Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen ve takımla çalışmalara başlayan Michael Frey ve Harun Tekin ise teknik direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.



Miha Zajc ilk kez: Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'ın, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk kez sarı-lacivertli takımın kadrosunda olması bekleniyor. Transfer döneminin son saatlerinde takıma dahil edilen Slovenyalı futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda maç kadrosunda yer alacak.



Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça çıkıyor: Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde 46. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Kayserispor 3-2 kazandı.



Fenerbahçe son 5 maçtan birini kazanabildi: Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla konuk Kayserispor oldu. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 5 müsabakada taraftarlar toplam 27 gol izledi.



Kayseri'deki maçlar: Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de 23. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 22 lig maçında Fenerbahçe 11 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 37, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.



Tarihi sonuçlar: Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.



YouTube'ta yeni trend Fenerbahçe: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un dijitalleşme, çağın gerekliliğini yakalama ve globalleşme projelerinin en önemli ayaklarından YouTube'da sarı lacivertli kulüp büyük bir atılım gerçekleştirdi.



Fenerbahçe'nin uzun süredir atıl durumdaki YouTube kanalı, önem verilmeye başlanan 16 Ocak 2019 tarihinden bu yana 282 bin kişiden tam 619 bin kişiye ulaştı. twitter'da 6.5 milyon, instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi olan Fenerbahçe'nin, sıradaki hedefinin ay sonuna kadar 1 milyon YouTube takipçisi olduğua kaydedildi.



Fenerbahçe'nin şu an spor kulüpleri arasında YouTube takipçisi olarak Milan'ı geçerek 19. sırada yer aldığı, önümüzdeki dönemde bir diğer hedefin de burada en iyiler arasında olmak olduğu belirtildi. Uydu üzerinden yayın yapan FBTV'den çok, YouTube'taki Fenerbahçe kanalına ağırlık veren Fenerbahçe yönetimi, sadece buraya özel programlar ve özel içerikler yapmaya devam edecek. Yakın gelecekte basketbol takımıyla ilgili içeriklerin de olacağı gelen bilgiler arasında... Fenerbahçe, şu ana kadar Serdar Aziz, Victor Moses ve yeni oyuncuların imza törenleri gibi videolarla buradaki takipçi sayısını adım adım artırmıştı.



Fenerbahçe, yeni oyuncuların imza töreniyle de Türkiye'de YouTube trend videolar içerisinde ilk sıraya yerleşti ve 24 saat içerisinde 1.1 milyon görüntülemeye ulaştı. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transfer tanıtım videosu ise 1.6 milyon görüntüleme almıştı. Fenerbahçe'nin bir diğer hedefinin ise YouTube'da milyonlarca izlenmeye ulaşmak ve Fenerbahçe'ye yeni bir gelir kapısı yaratmak...







Mehmet Ekici: "Kötü günler geride kaldı": Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan Mehmet Ekici, umut dolu açıklamalar yaptı. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. Kayseri maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi. "Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti





Süper Lig'de cuma akşamı Kayserispor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe'yi konuk etti.'de 21. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Artem Kravets'ten geldi.Fenerbahçe'de Roberto Soldado 45+2. dakikada hakeme gösterdiği tepkinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kayserispor'un 62. dakikada Umut Bulut ile attığı gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR izlemesi ardından iptal edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de 37. dakikada sarı kart gören Mauricio Isla da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından ligde Ersun Yanal ile ilk yenilgisini alan ve üst üste 2 galibiyetin ardından kayıp yaşayan Fenerbahçe 23 puanda kalırken, 4 beraberliğin ardından galibiyet alan Kayserispor puanını 25 yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek, Kayserispor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.ERSUN YANAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİKFenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz'e ilk 11'de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia'nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı'nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.SERDAR VE TOLGAY İLK 11'DEFenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı.Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.HİKMET KARAMAN'IN HAMLELERİKayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kucher'e, Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah'a forma verdi.Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11'iyle sahaya çıktı.İLK YARIDA POZİSYON YOK, GERGİNLİK VARKarşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da savunmada iyi yerleşip, hızlı hücumlarla rakibini rahatsız etmeye çalışırken, sertliğin dozajı dakikalar geçtikçe arttı.Orta sahada ikili mücadelelerin ardından hakem Alper Ulusoy çok fazla oyunu durdurdu ve ilk 45 dakikada Fenerbahçe'de Isla ve Tolgay sarı kart görürken, Soldado ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Kayserispor 10 kez, Fenerbahçe ise 11 kez faul yaptı ve maç bu sezon Süper Lig'deki en çok faul yapılan 3. karşılaşma oldu.DEVRE BİTMEK ÜZEREYKEN KIRMIZI KARTİlk yarının son düdüğünün gelmesine saniyeler kala Fenerbahçe 10 kişi kaldı ve soyunma odasına beklemediği bir haberle gitmek zorunda kaldı.Roberto Soldado, orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart görmek üzereyken hakem Alper Ulusoy'a sözlü itirazlarını sürdürünce doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.MOSES OYUNA GİRDİ, FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADIFenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın 2. yarısına değişiklikle başladı. Mehmet Ekici kenara gelirken, yeni transferlerden Victor Moses oyuna dahil oldu.54. dakikada Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı.KAYSERİ ATTI, VAR İPTAL ETTİFenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra rakip yarı alanda fazla adamla yer almaya devam etti ancak son paslarda yapılan hatalar sonrasında Kayserispor ağları sarsan taraf oldu.62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında içeri kesilen topu Isla sektirdi, Kravets'in kafayla indirdiği topu Umut Bulut ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından Kravets'in topa yükselirken Serdar Aziz'e bir müdahalesi nedeniyle Alper Ulusoy golü iptal etti.SON DAKİKALARDA KRAVETS ATTI70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Kayserispor, sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe kalesini rahatsız etmeye başladı ve gol de 87. dakikada geldi.Eljif Elmas çıkarken topu kaptırdı ve sol kanattan son çizgiye inen Chery'nin ortasına kale alanı içinde Kravets çok iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor zorlu mücadeleden 3 puanı çıkaran takım oldu.10. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topu yaklaşık 60 metre süren Lopes, çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Volkan Demirel, Umut Bulut'tan önce yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.20. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lung, kolaylıkla kontrol etti.45+1. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Soldado, yarı alana yakın bir bölgede Kucher'e yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un faul kararı vermesi üzerine itirazlarda bulundu. Alper Ulusoy, yoğun tepki gösteren İspanyol futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.54. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Moses, savunmanın arkasına koşu yapan Jailson'u şık bir pasla topla buluşturdu. Topu kontrol eden Jailson, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung topu kornere çeldi.62. dakikada Kayserispor'da Umut Bulut, ceza sahasında kafayla topu filelere yolladı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Kravets'in Serdar Aziz'e faul yaptığını belirleyen Alper Ulusoy, golü iptal etti.70. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.75. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Isla'ya baskı yaparak topu kapan Mensah, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.90+3. dakikada Fenerbahçe atağında Jailson, topu savunmanın arkasına koşu yapan Eljif Elmas'a aktardı. Ceza sahasında topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasAlper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet NarinçLung, Lopes, Sapunaru (Dk. 58 Varela), Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 90+4 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar)Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan (Dk. 72 Frey), Mehmet Ekici (Dk. 46 Moses), Dirar, Ayew (Dk. 83 Eljif Elmas), SoldadoDk. 87 Kravets (Kayserispor)Dk. 45+1 Soldado, Tolgay Arslan (Maç bitiminde) (Fenerbahçe)Dk. 37 Isla, Dk. 52 Moses, Dk. 77 Frey (Fenerbahçe), Dk. 51 Kucher, Dk. 90+4 Lung (İstikbal Mobilya Kayserispor)