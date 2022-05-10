İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçı Fiorentina 2-0 kazanmayı başardı.Maça hızlı başlayan Fiorentina, 5. dakikada Gonzalez'in penaltısı ile öne geçti. Dakikalar 11'i gösterdiğinde deneyimli oyuncu Bonaventura farkı ikiye çıkardı ve ev sahibi ekip ilk yarıyı iki farklı önde tamamladı.İkinci yarıda Roma, rakibi karşısında eşitliği getirecek oyunu sahaya yansıtamazken rakip kaleyi bulan 1 şut göndererek maçı tamamlayabildi.Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi vizesi almak için 6. sırada kalma açısından önem teşkil eden maçı kaybeden Roma, 59 puanda kaldı ve haftayı averajla 6. sırada tamamladı. Fiorentina ise bu galibiyetle 59 puana yükseldi ve Avrupa Ligi umutlarını sürdürdü.