ÖZET İZLE: Gençlerbirliği 0-2 Galatasaray maçı özeti ve golleri izle

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN BU LİNKE TIKLAYARAK BEINSPORTS'A GİDEBİLİRSİNİZ

39. HAFTA PUAN DURUMU

⚽44' Halil Dervişoğlu

⚽53' Emre Akbaba



Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.



📈Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynadığı son 14 lig maçında 1 kez kaybetti. [9G, 4B] pic.twitter.com/FuQGNosulr



— Sporx (@sporx) May 2, 2021

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA EKSİKLER

YEDLIN, 4 MAÇ SONRA KADRODA

GALATASARAY, OYUNU KONTROL EDEREK BAŞLADI

YÜZDE 75 TOPLA OYNAMA

GENÇLERBİRLİĞİ, KIRMIZI KART BEKLEDİ

HALİL DERVİŞOĞLU'NDAN KLAS GOL

EMRE AKBABA, ŞIK VURUŞLA 2-0 YAPTI

Bu sezon Süper Lig'de attığı 5 golü de 2021 takvim senesinde kaydeden Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla fileleri en fazla havalandırdığı sezona ulaştı pic.twitter.com/LWjFWVdAzv



— Sporx (@sporx) May 2, 2021

ÖZCAN BİZATİ'DEN OYUNA MÜDAHALE

EMRE AKBABA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

GALATASARAY, İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Halil Dervişoğlu ve 53. dakikada Emre Akbaba attı.Devre arasında Galatasaray'a transfer olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı formayla ilk golünü attı. 21 yaşındaki santrfor, bu sezon Galatasaray formasıyla gol atan en genç oyuncu ünvanını da aldı.Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 75'e yükseltti. Gençlerbirliği ise üst üste ikinci kez kaybederek 35 puanda kaldı.Galatasaray, gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.81 Puan - Beşiktaş75 Puan - Galatasaray73 Puan - Fenerbahçe**Beşiktaş ve Galatasaray'ın 37, Fenerbahçe'nin ise 36 maçı bulunmaktadır.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Terim, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının kadrosundaki 3 ismi değiştirerek takımını sahaya sürdü. Sarı-kırmızılılarda Etebo, Mustafa Muhammed ve Emre Kılınç'ın yerine Babel, Taylan Antalyalı ile Emre Akbaba ilk 11'de sahaya çıktı.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Bizati, geçen hafta Atakaş Hatayaspor'a 3-1 yenildikleri maçta ilk 11'de forma giyen Sio'nun yerine Sefa Yılmaz'ı sahaya sürdü.Galatasaray, Ankara deplasmanına önemli oyuncularından yoksun çıktı. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan Henry Onyekuru ile Etebo, Emre Kılınç, Emre Taşdemir ile Valentine Ozornwafor, kadroda yer almadı. Galatasaray Kulübü, 4 futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.Galatasaray'da sakatlığı geçen Deandre Yedlin, maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak 10 Nisan'da Fatih Karagümrük maçında forma giyen Yedlin, 4 karşılaşma sonra kadrodaki yerini aldı.Galatasaray, mücadelenin başlamasıyla birlikte topa sahip oldu. Kısa paslarla oyuna hakim olan Galatasaray'a karşı Gençlerbirliği ise çok oyuncuyla savunmaya çekildi. Stancu, Sefa ve Candeias ile hızlı hücum fırsatları arayan Gençlerbirliği'ne karşı sarı kırmızılı savunmacılar organize bir atağa izin vermedi.Mücadelenin ilk 30 dakikasında yüzde 75 topla oynama oranı yakalayan Galatasaray, kalabalık Gençlerbirliği savunması karşısında bu üstünlüğünü pozisyonlara dönüştüremedi. Gençlerbirliği'nin merkezi kapatmasıyla birlikte kanatlardan ortalarla gol arayan Galatasaray, bu girişimlerde de Diego ve Arda Kızıldağ'a takıldı.Gençlerbirliği cephesi, Gedson'un Daniel Candeias'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Halis Özkahya, bu pozisyonda sarı kartını gösterdi. VAR'dan da kırmızı uyarısı gelmeyince oyun, Gençlerbirliği serbest vuruşuyla devam etti. Faul sonrası omzunun üstüne düşen Candeias, iki kez kenara geldi ve 45. dakikada yerini Giovanni Sio'ya bıraktı.Galatasaray, oyun sıkışmışken ve tempo düşmüşken Halil Dervişoğlu'nun bireysel becerisiyle golü buldu.44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun, rakiplerini ekarte ederek ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda top Nordfeldt'in solundan köşede ağlarla buluştu.İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Galatasaray, ikinci yarıya da oyun üstünlüğünü alarak başladı. Geride olan Gençlerbirliği ise yine savunmada kalıp kontrataklarla gol aradı.Oyunu tamamen kontrolü altına alan Galatasaray, 53. dakikada Emre Akbaba'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.Donk'un defanstan gönderdiği uzun pası Halil Dervişoğlu indirdi. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın daha top yere inmeden ceza alanında sol çaprazdan ayak içiyle uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak Nordfeldt'in yanından ağlarla buluştu.Galatasaray, 2-0'dan sonra da kısa paslarla oyunun kontrolünü aldı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, oyuna ikinci kez müdahale etti ve Soner'in yerine Murat Yıldırım, Halil İbrahim'in yerine Pierre-Yves Polomat oyuna dahil oldu.Gençlerbirliği daha atak oynamaya çalıştı ancak orta sahada organize olmakta güçlük yaşadı. Orta sahada sık sık top kayıpları yapan Gençlerbirliği'ne karşı Galatasaray hızlı hücumlarla etkili olmaya başladı.Galatasaray, 65. dakikada fileleri 3. kez havalandırdı. Ryan Babel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında hakem Halis Özkahya, elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Galatasaray Teknik Direkötür Fatih Terim, 73. dakikada oyuna ilk müdahalesini yaptı. Ömer Bayram yerine Marcelo Saracchi, Gedson Fernandes yerine Emre Kılınç oyuna dahil oldu. 77'de ise Halil'in yerine Falcao, Babel'in yerine ise Arda Turan girdi. Son olarak 84. dakikada Emre Akbaba yerine Mustafa Muhammed şans buldu.Galatasaray, son 15 dakikalık bölümde kontrataklarla gol fırsatları yakaladı. Gençlerbirliği ise 1 gol bulmak için daha fazla risk alarak oynamaya başlasa da sık sık pas hatalarıyla aradığı pozisyonları bulamadı.Galatasaray, başkent Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.12. dakikada Babel'e yapılan faulde topun başına Gedson Fernandes geçti. Gedson'un kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Nordfeldt, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.21. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında kale önünde müsait durumdaki Babel'in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.29. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın plasesinde meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.