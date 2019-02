ÖZET İZLE Galatasaray Benfica maçı, GS Benfica golleri izle

UEFA'da heyecan devam etti. Galatasaray Benfica maçı canlı şifresiz olarak beİN Sports'tan izlenebildi. İşte maçın özeti...UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Son 32 Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray beklemediği bir mağlubiyet aldı ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti.Galatasaray'ın golünü 54. dakikada Christian Luyindama kaydetti. Benfica'nın golleri 27. dakikada (penaltı) Eduardo Salvio ve 67. dakikada Haris Seferoviç'ten geldi.Sarı-kırmızılılar, Benfica karşısında beklemediği bir mağlubiyet alarak rövanş öncesinde avantajı Portekizli rakibine kaptırdı. Galatasaray, 2-1'in rövanşını 21 Şubat Perşembe akşamı Portekiz'de oynayacak.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Fernando Reges'e formayı verdi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano Filho, yedekler arasında yer aldı.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Donk ve Mariano'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün oturdu.Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.Benfica'nın, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusu maçın kadrosunda yer almadı. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul'a getirilmedi.Galatasaray, Benfica maçına iyi başlama düşüncesiyle çıktı ama Benfica ilk dakikalarda yoğun press yaparak sarı-kırmızılı takımın etkili olmasına izin vermedi. Galatasaray, ilk 10dakikalık bölümün ardından oyunda kontrolü eline aldı ve Benfica kalesien gitmeye başladı. Henry Onyekuru, Youens Belhanda ve Sofiane Feghouli üzerinden topu Mbaye Diagne'ye taşımaya çalışan Galatasaray, zaman zaman kornerlerde de oldukça etkili oldu.Benfica, Galatasaray'ın topa sahip olduğu anlarda kendi yarı sahasında kalabalık kalırken, hızlı ataklarla ileri çıkmayaçalıştı. Galatasaray ise ssavunmada hata yapmazken, tartışmalı bir düdük, olay yarattı. Sol kanattan yapılan ortada hakem Marcao'nun ceza sahasında topla elle oynadığını belirtti ve beyaz noktayı gösterdi. Galatasaraylı futbolcuların itirazı kararı değiştirmedi ve Salvio, yerden direk dibine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.Golden sonra taraftarının desteğiyle toparlanan Galatasaray, ilk yarının son bölümünde oyunu tam anlamıyla Benfica yarı sahasında yıktı. Kanatları kullanarak Benfica kalesine gitmeye çalışan Galatasaray, Portekizli rakibine nefes aldırmadı. Duran toplarda da tehlikeler yaratan Galatasaray, ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı ve soyunma odasında Benfica'nın üstünlüğüyle gidildi.İkinci yarıya gol ve goller bulmak için istekli başlayan Galatasaray, Benfica'ya top vermedi ve rakip yarı sahada oldukça üretken bir görüntü çizdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında ise Galatasaray'ın beklediği beraberlik golü geldi. Sol kanattan Nagatomo'nun ortasında arka direkte çok iyi yükselen Luyindama kafayı vurdu ve ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.Galatasaray'ın golü statta büyük sevinç yaratırken, sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci golü bulabilmek adına aynı oyununa devam etti. Fakat dakika 64'te beklenmedik bir hata, sarı-kırmızılıları fazlasıyla üzdü. Sağ kanattan savunma arkasına atılan derin topa harketlenen Seferovic, Marcao'dan önce topa hamlesini yaptı. Seferovic, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve bu gol büyük üzüntü yaşattı.Benfica'nın ikinci golünün ardından hamle yapma kararı alan Fatih Terim, Linnes'in yerine Mariano'yu Badou Nidaye'nin yerine de Sinan Gümüş'ü oyuna sürdü. Sarı-kırmızılı takım, bu değişikliklerin ardından bir türlü beklenen oyunu sergileyemedi. Karşılaşmada dakikalar hızla ilerlerken, Galatasaray beraberlik golünü bulamadı ve çalan son düdükle, sarı-kırmızılılar eşleşmenin ilk ayağını 2-1 kaybetti.Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayan Galatasaray, Portekiz'den Porto, Almanya'dan Schalke 04 ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova ile yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele etme hakkı elde etti.Portekiz temsilcisi Benfica ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, play-off turunda da Yunanistan'ın PAOK takımını eleyerek grup aşamasına yükseldi. Benfica, Almanya'nın Bayern Münih, Hollanda'nın Ajax ve Yunanistan'ın AEK takımlarıyla mücadele ettiği grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı. Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi. Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı. Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.Galatasaray ile Benfica'nın karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United scout ekibi de yerini alacak. Manchester United'ın 19 yaşındaki Portekizli futbolcu Joao Felix ile oldukça yakından ilgilendiği belirtilirken Galatasaray ile oynanacak maçta stattan Felix'i takip edecekleri kaydedildi.İngiliz The Sun gazetesine konuşan Manchester United yetkilisi, Felix ile ilgilendiklerini doğrularken ''Kulüp, Felix ile ilgileniyor. Onun için hazırlanan rapor oldukça olumlu. Müthiş bir yetenek ve çok ilgi çekici bir oyuncu. Oyun tarzı olarak Deco'yu andırıyor.'' sözlerini kullandı. Manchester United'ın Türk Telekom Stadı'nda izleyeceği Felix'in serbest kalma maddesi 120 milyon euro...Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, Portekiz basınına önemli açıklamalar yaptı. Transferiyle ilgili konuşan Marcao, sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Record'a konuşan Marcao'nun açıklamaları şu şekilde:"Galatasaray'a kısa sürede uyum sağladım. Hemen forma giymeye başladığım için de mutluyum. Takım arkadaşlarım, teknik direktörüm bana çok yardımcı oldular. Geldiğim günden bu yana yenilmedik, yalnızca bir maçta berabere kaldık. Bundan daha mutlu olamazdım."Çok ani bir değişimdi. Chaves'e transferimden 6 ay sonra Galatasaray'a transfer olma fırsatı çıktı. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, yaşamımın aileme odaklandığı bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve yerel kupada da ilerlemeyi hedefliyor. Eğer mümkünse yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmak istiyoruz.""Teknik direktörümüz Fatih Terim, oyun kalitemi beğeniyor ama bana kendimi sürekli geliştirmemi söylüyor. Gösterdiğimiz gelişim onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima her oyuncunun geliştiğini görmek istiyor. Bu takımdaki tüm oyuncular için böyle.Şu ana kadar Fatih Terim ile bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik. Çünkü, arka arkaya, seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı hocam memnun.Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız, bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir.""Galatasaray'ın Benfica'yı elemesi için reçete, sahaya agresif çıkmak oyuna iyi konsantre olmak olacaktır. Benfica, çok uzun süredir birlikte oynayan futbolculardan kurulu bir takım. Birbirleriyle çok uzun zamandır arkadaşlar ve yeni teknik adamla birlikte yeni bir dinamizm yakaladılar.Topa sahip olmayı seven, organize bir takım. Saygı duyduğum hücum yönleri de var. O maç ile karşılaştıracak olursak şimdi nasıl bir ilk 11 çıkacak, kimler sahada olacak bilemiyorum. Salvio, Jonas ve Cervi vardı. Şimdi bu oyuncuların belki de hiçbiri ilk 11'de başlamayacak.Rafa Silva o gün Chaves'e karşı iki gol birden atmıştı. Çok hızlı hücuma çıkarak etkili olmuşlardı. Dikkatli olmalıyız, ben de Benfica'nın bu geçişleriyle ilgili takım arkadaşlarıma uyarılarda bulunuyorum. Futbolcuları cesur oynuyor. Benfica karşısında çok dikkatli olmalıyız.""Galatasaray, çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Tekniği üst düzey, çok kaliteli oyuncuları var. Bunlar Dünya Kupası oynamış futbolcular. Bu oyuncukları çok fazla anlatmaya gerek yok. Bizim sırrımız, çok etkili bir şekilde golle bulabiliyor olmamız. Savunmadaysa rakip oyuncu markajında epey agresif davranıyoruz.""Babasının vefat etmesi, teknik direktörümüz Fatih Terim için çok zor bir durumdu elbette. Takım olarak kendisinin yanındaydık. Hocamıza destek olduk. Beklenmedik ölümlerin ne kadar zor bir şey olduğunu ben de biliyorum. Futbol, sahaya çıktığımızda keyifle birlikte her şeyin sonsuz olduğu konusunda yanıltıyor.""Futbol hayatımdaki en büyük referans ağabeyimdi. 2017'de kalp krizinden öldü. Benim gibi stoperdi. Tüm zorlukların üstesinden geldiğini gördüm. 14 yaşında evden ayrıldı. Slovakya'ya, bilinmeze gitti. İngilizce de bilmiyordu. 17 yaşında profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Ardından Stoke City'ye gitti. Onun gelişimini ve ne kadar zorluk çektiğini gördüm."UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Benfica maçı öncesinde Beşiktaş ve Benfica'nın eski oyuncusu Anderson Talisca'dan açıklama geldi.Brezilyalı futbolcu, zorlu maç öncesinde Portekiz ekibine seslendi ve ''Galatasaray'ın kadrosu görmeyeli epey değişmiş. O yüzden şu an nasıl bir takım olduklarını bilmiyorum. Ancak taraftarlarının çok ateşli olduğunu söyleyebilirim. Tribünler, Benfica üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır. Buna garanti verebilirim.'' şeklinde konuştu.Eski takımına da mesaj gönderen 25 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Benfica taraftarlarını unutmam. Bu sene yeniden şampiyon olmalarını istiyorum.'' sözlerini kullandı.UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesinde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, basın toplantısı düzenledi ve zorlu maçı değerlendirdi. Fernando'nun Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde;Mutlaka zor geçecektir. Benfica iyi bir takım ama biz de neler yapacağımızı, neleri iyi yaptığımızı ve gücümüzü biliyoruz. En büyük artımız, muhteşem taraftarımızla mücadele etmek olacak. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz.Kendi liglerinde ciddi bir skor aldılar. (10-0) Bu skordan bağımsız olarak onlar zaten çok iyi bir takım. Felix de iyi bir futbolcu, attığı güzel golleri var ama yalnızca o değil. Yarın akşam hepsine karşı önlemimizi alacağız.Şu anki durumlara bakılırsa Porto biraz daha önde gözüküyor. Ancak kimsenin Benfica'yı küçümsememesi gerekiyor. Diğer taraftan bakacak olursak, biz de çok iyi bir takımız ve yapacaklarımızın farkındayız.Galatasaray formasını giydiği ilk maçta Trabzonspor'a gol atan Mbaye Diagne yarın da bir ilki yaşayacak. Senegalli yıldız Benfica önünde kariyerinin ilk Avrupa maçına çıkacak. Diagne'nin hedefi, Portekiz ekibine de gol atmak.Sarı kırmızılı yönetimin uzun uğraşlar neticesinde kadrosuna dahil ettiği Diagne'nin ilk maçında birçok pozisyona girmesi olumlu karşılanırken, dikkatsizliği ise eleştirildi. Trabzonspor karşısında özellikle hava toplarında etkisiz kalan Senegalli golcünün başarısızlığı yeni saç stilini gündeme getirdi.Diagne'nin saç stilinin ve kafasındaki boncukların olumsuz etki yapabileceği bildirildi. Bu nedenle teknik ekip bu konuyu yeni oyuncusuna anlatacak.