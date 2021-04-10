ÖZET İZLE: Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük maçı özeti ve golleri

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Fatih Karagümrük'ün golünü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Galatasaray'ın golü 62. dakikada Ryan Babel'den geldi.Galatasaray'ın 9. dakikada Mustafa Muhammed ile attığı bir gol, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti.Galatasaray'da Ryan Donk, Artur Sobiech'e yaptığı hareketi nedeniyle VAR uyarısı ve Ali Palabıyık'ın pozisyonu incelemesinin ardından 79. dakikada kırmızı kart gördü. Ryan Babel gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Bu beraberliğin ardından Galatasaray puanını 62 yaptı. Fatih Karagümrük 49 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.(67) Beşiktaş -1 Maç(63) Fenerbahçe -1 Maç(62) Galatasaray(58) TrabzonsporMaça Galatasaray önde pres yaparak başlarken, Fatih Karagümrük ise ayağa paslarla sahasından çıkmaya çalıştı. İlk dakikalardan itibaren golü düşünen Galatasaray, 9. dakikada golü buldu ama bu gol geçersiz sayıldı. Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Dakikalar ilerledikçe Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanında daha fazla topla oynamaya başladı. Paslarla hücuma giden Fatih Karagümrük, zaman zaman Galatasaray savunmasına sıkıntılı anlar yaşattı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı. Mücadelenin 21. dakikasında ise Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.Öne geçmek isteyen Galatasaray, kanat organizasyonlarıyla Mustafa Muhammed'i topla buluşturmaya çalıştı. Maçın 33. dakikasında Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.İlk yarının son anlarına doğru Galatasaray yarı sahasında daha fazla görünen Fatih Karagümrük, gole yaklaştı ama Muslera'yı geçemedi. Mücadelenin 44. dakikasında Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi. İlk yarıda kalan kısa sürede de gol olmayınca soyunma odasına eşitlikle gidildi.İkinci yarıda oyun orta saha mücadelesine dönerken, ilk gol Fatih Karagümrükten geldi. Maçın 60. dakikasında sol kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Salibur sol çaprazdan vurdu, Muslera'dan seken topu kale ağzında Ndao tamamladı ve konuk ekip 1-0 öne geçti.Fatih Karagümrük'ün golüne hemen tepki vermek isteyen Galatasaray, kısa bir süre sonra beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Karagümrük ceza sahasının hemen dışında Aksel'in kaptırdığı top sonrası Gedson Fernandes bekletmeden Babel'i gördü. Babel de önünü açıp boş durumda topu ağlara yolladı ve durum 1-1 oldu.Galatasaray oyunda ikinci golü ararken, bir ikili mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takım 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 78. dakikasında VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Ryan Donk'un Sobiech'e müdahalesi nedeniyle Hollandalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın 84. dakikasında Ryan Babel gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti. Mücadelede kalan bölümde gol çıkmayınca, iki takım 1'er puanla haftayı kapattı.9. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.13. dakikada Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.33. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.44. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.