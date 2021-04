ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-2 Kasımpaşa maçı özeti ve golleri izle

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK BEINSPORTS'A GİDEBİLİRSİNİZ

37. HAFTA PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ - 75

Rizespor ✈

Hatayspor

Galatasaray 🚌

Karagümrük

Göztepe ✈



FENERBAHÇE - 72

Alanyaspor ✈

Erzurumspor

Ankaragücü ✈

Sivasspor

Kayserispor ✈



GALATASARAY - 69

Konyaspor

Gençlerbirliği✈

Beşiktaş

Denizlispor ✈

Yeni Malatyaspor



EMRE BELÖZOĞLU, AYNI 11'LE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, maç öncesinde "Back to the game! Clubs against the Super League" (Oyuna dön! Kulüpler Süper Lig'e karşı) tişörtleriyle başlamadan biten Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. pic.twitter.com/zQwk9gesRI



GÖKHAN GÖNÜL KADROYA ALINDI

MESUT ÖZİL YİNE MAÇ KADROSUNDA YOK

OSAYİ-SAMUEL KADRODAN ÇIKARILDI

MAURICIO LEMOS YİNE DIŞARIDA KALDI

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI, GOLÜ BULDU

HARUN'UN HATASINI HAJRADINOVIC AFFETMEDİ

ATTILA SZALAI, FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İRFAN CAN, ALANYA DEPLASMANINDA YOK

ENNER VALENCIA, PENALTIDAN FARKI ARTIRDI

Fenerbahçe, bu sezon en çok şut çektiği [14] ve en çok isabet bulduğu [9] ilk yarıyı Kasımpaşa karşısında oynadı. 🔥 pic.twitter.com/gKQSTyu0N7



SANGARE VURDU, DİREKTEN DIŞARI GİTTİ

3 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

KASIMPAŞA, PENALTI İLE FARKI İNDİRDİ

FENERBAHÇE, FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

⚽15' Valencia

⚽21' Hajradinovic

⚽40' Szalai

⚽45+1' Valencia

⚽82' Hadergjonaj (P)



Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı.



📉Kasımpaşa'nın lig tarihinde en fazla yenildiği(28) ve gol yediği(87) rakibi Fenerbahçe. pic.twitter.com/izHf3iU6Xl



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.Fenerbahçe, 15. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Kasımpaşa, 21. dakikada Harun Tekin'in büyük hatası sonrası Haris Hajradinovic'in golüyle eşitliği sağladı. 40. dakikada Attila Szalai'nin golüyle öne geçti. Enner Valencia, 45+1. dakikada penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.77. dakikada Harun Tekin, Hajradinovic'i ceza sahası içinde düşürünce Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 82. dakikada penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi.Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, rakibine karşı 8. galibiyetini elde etti.Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.75 Puan - Beşiktaş72 Puan - Fenerbahçe69 Puan - Galatasaray63 Puan - Trabzonspor** Trabzonspor 36, diğer 3 takım ise 35 maç yapmıştır.Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11'de değişiklik yapmadı.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe sahaya Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Enner Valencia ilk 11'i çıktı.Sarı-lacivertli takımda yedeklerde ise Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak ve Gökhan Gönül yer aldı.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçında kadroya alındı. Sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehir müsabakasını kaçıran Gökhan, Kasımpaşa maçında ise kadroya döndü. Gökhan Gönül, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kasımpaşa maçının kadrosunda bulunmadı. Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen ve müsabakanın 67. dakikasında sakatlanan Mesut, uzun süre takımından ayrı kaldı. Sakatlığın ardından yeniden çalışmalara başlayan Mesut, Kasımpaşa maçının kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkarıldı. Son antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, Kasımpaşa maçında yer almadı.Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Mauricio Lemos, Kasımpaşa maçında da kadro dışında kaldı. 25 yaşındaki stoper, Kasımpaşa dışında ligde oynadıkları son Medipol Başakşehir ve Gaziantep maçlarında da 21 kişilik kadroya alınmamıştı. Mauricio Lemos, son 3 maçta teknik heyetin tercihiyle 21 kişilik kadroya giremedi.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.Maçın başlama düdüğünden itibaren topa sahip olan ve organize paslarla Kasımpaşa yarı alanına oyunu yıkan Fenerbahçe, ilk denemesini 4. dakikada Ozan Tufan'ın şutuyla yaptı. 9. dakikada Enner Valencia ise maçın ilk pozisyonuna girdi. Ekvadorlu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul çelmeyi başardı.Fenerbahçe, 11. dakikada Ozan Tufan ile bir kez daha karşı karşıya pozisyon yakaladı ancak Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.Pelkas, üst üste iki pozisyondan faydalanamadıktan sonra Fenerbahçe 15. dakikada golü buldu.Sağ kanattan kazanılan korneri Caner Erkin paslaşarak kullandı. Ardından Caner'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Enner Valencia'nın kafa vuruşunda top Ertuğrul Taşkıran'ın yanından ağlarla buluştu.Fenerbahçe, golden sonra da topun kontrolünü aldı. Sarı lacivertli ekip, hazırlık pasları yaptığı sırada Harun Tekin'in hatası sonrası beraberlik golünü ağlarında gördü.Harun Tekin'in kısa düşen pasında topu önünde bulan Haris Hajradinovic'in bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak Harun'un sağından ağlarla buluştu.Fenerbahçe, 1-1'den sonra da pas organizasyonuna devam etti. Kasımpaşa kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, Ertuğrul Taşkıran'ın direnciyle karşılaştı.Pelkas bir pozisyonda stoper Luckassen'e, bir pozisyonda ise Ertuğrul'a takıldı.Fenerbahçe, Ozan Tufan ile 39'da gole yaklaştı ancak sol çaprazdan gelen şutu Ertuğrul, kornere çeldi.Kaznaılan kornerde top Kasımpaşa savunması tarafından sol kanada uzaklaştırıldı. Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Attila Szalai, ön direkte gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Ertuğrul Taşkıran'ın üstünden ağlarla buluşturmayı başardı.Farkı artırmak için savunmada riskler alan Fenerbahçe'de İrfan Can, kontratağı engellemek için yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.Devrenin bitmesine saniyeler kala Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Oussama Haddadi'nin Enner Valencia'ya yaptığı faul sonrası Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Suat Arslanboğa da bu kararı onayladı.Penaltı için topun başınha geçen Enner Valencia, top ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı.Mücadelenin ilk yarısı bu golle birlikte 3-1 sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarının ilk dakikalarında da kısa paslarla oyunun kontrolünü tuttu.Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, oyunda gidişatı değiştirmek adına 53. dakikada iki değişiklik yaptı. Bistrovic yerine Tarkan Serbest, Koomson yerine Anıl Koç oyuna girdi.Fenerbahçe, 54. dakikada gole çok yaklaştı. Pelkas'ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Nazım Sangare'nin vuruşu direğe çarpıp auta gitti.Kasımpaşa, 58. dakikada Isaac Kiese Thelin ile gol buldu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 3 dakika süren VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.Mücadele dengede giderken Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maça ilk müdahalesini yaptı ve Valencia, Mert Hakan, Ozan Tufan'ın yerine Thiam, Gustavo ve Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, farkı artırmak için gol aradığı sırada kalesinde Kasımpaşa kontratağı gördü ve atak sonrası Kasımpaşa penaltı kazandı.77. dakikada Harun Tekin'in, Haris Hajradinovic'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.Pozisyon sırasında sakatlanan Harun Tekin, sakatlandığı için penaltı vuruşu 5 dakikalık bekleme sonrası kullandı. Bu bekleme sırasında Kasımpaşa'da Loret Sadiku yerine Danny Drinkwater oyuna dahil oldu.Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Florent Hadergjonaj, yaptığı vuruşla kaleci Harun Tekin'in solundan köşede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı. Harun topa temas etmeyi başarsa da çelemedi ve 82. dakikada fark 1'e indi.Kasımpaşa kalan dakikalarda beraberlik için ataklar yapsa da kalesinde de açıklar verdi. Fenerbahçe, bu dakikalarda Sinan Gümüş, Mame Thiam ve Luiz Gustavo ile gol fırsatlarından yararlanamadı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, 3-2 kazandı ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.11. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayının sağından kale alanına yönelen Ozan Tufan, Valencia ile verkaç yaptıktan sonra topla buluştu. Ozan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta Hadergjonaj, kale çizgisi önünde topa dokunarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.33. dakikada Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas ile 2 önemli gol pozisyonundan faydalanamadı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pelkas'ın ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Aynı dakika içinde bu kez Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Pelkas, Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bir kez daha gole izin vermedi.