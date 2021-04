ÖZET İZLE: Fenerbahçe 3-1 Gaziantep FK maçı özeti ve golleri izle

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.Fenerbahçe'nin gollerini 56. dakikada Mert Hakan Yandaş, 71. dakikada Enner Valencia ve 90+5. dakikada Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 65. dakikada Alexandru Maxim'in frikiğinden geldi.Emre Belözoğlu yönetimindeki 3. lig maçında 2. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 66'ya yükseltti. Gaziantep FK 50 puanda kaldı.Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Aynı gün Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.(70) Beşiktaş (32 Maç)(66) Fenerbahçe (33 Maç)(62) Galatasaray (32 Maç)(58) Trabzonspor (33 Maç)Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Helenex Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel ve Mbwana Samatta, yedek kulübesine çekildi.Belözoğlu, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'ı ise 11'e sürdü.Fenerbahçe, Gaziantep karşısında sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ilk 11'i ile çıktı.Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse yer aldı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Süper Lig'de ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.Sarı-lacivertli takıma geçen sezonun başında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarın takdirini toplayan Gustavo, sakat ya da cezalı olmadığı tüm maçlarda ligde ilk 11'de görevlendirilmişti.Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.Sarı-lacivertli futbolcu, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor maçlarında yedek soyunmuştu.Mert Hakan Yandaş, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.Fenerbahçe'nin santrforu Mbwana Samatta, Gaziantep karşısında yedek bekledi. Emre Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ligdeki 2 maça da 11'de başlayan Samatta, Gaziantep maçında yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesine 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Nazım Sangare ile takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra hastalığı bulunan Harun Tekin de kadroda yer almadı.Gaziantep FK maçına pas oyununa hakim isimlerle başlayan Fenerbahçe, ilk dakikadan itiabren golü düşündü. Kısa paslarla Gaziantep FK kalesine gitmeye çalışan Fenerbahçe, kaptırdığı toplar sonrasında da önde pres yaptı. Oyuna oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda önemli fırsatlar yakaladı.Karşılaşmanın 4. dakikasında Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı. Maçın 11. dakikasında Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.Maçta dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe gol için baskısını arttırmaya çalıştı. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde, Fenerbahçe adına net bir fırsat daha kaçtı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısında zaman zaman tehlikeli ataklar geliştiren Gaziantep FK, 39. dakikada topu ağlara gönderdi ama bu gol geçersiz sayıldı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji'nin indirdiği topa Dicko kale sahasında dokundu ve topu ağlara gönderdi. Ama hakem Djilobodji'nin topu indirirken faul yaptığını tespit etti.Maçın ikinci yarısına gol için istekli başlayan Fenerbahçe, kısa paslarla rakip kaleye sokulmaya çalıştı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu kazandı. Ozan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan, uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci golü kahve içme sevinciyle kutladı.Fenerbahçe adına maçta her şey yolunda giderken, sarı-lacivertliler adında Gaziantep FK'dan şok bir gol geldi. Mücadelenin 65. dakikasında Maxim'in yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi. Bu arada golden önce Pelkas barajın arkasına yatarak topun yerden gitmesine engel olmak istedi. Ancak Altay Bayındır, Pelkas'ı yerden kaldırınca, top barajın altından ağlara gitti.Gaziantep FK'nın golüne hemen tepki vermek isteyen Fenerbahçe, santrayla birlikte yeniden rakip kaleye yüklenmeye başladı. Maçta dakikalar 70'i gösterdiğinde, Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Sol kanattan Caner'in ortasında ön direkte Pelkas topu aşırttı. Arka direğe düşen topu Valencia tamamladı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. Bu arada Enner Valencia karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı.Zaman zaman Fenerbahçe kalesine tehlikeli gelen Gaziantep FK, 80. dakikada oldukça net bir fırsatta sonuç alamadı. Sol kanattan yapılan ortada Mirallas'ın topukla indirdiği topla arka direkte Olkowski buluştu. Topu Kenan'a çıkarttı. Kenan'ın şutunda Altay topu çeldi. Seken topu Dicko tamamlamak istedi ama savunmadan seken top üst ağlarda kaldı.Maçın 84. dakikasında Gaziantep FK bir kez daha gole yaklaştı. Olkowski'nin vuruşunda Szalai topun kaleye gitmesine engel oldu. Karşılaşmanın 89. dakikasında ise Kevin Mirallas kale sahasının önünde bomboş durumda topla buluştu. Ancak Mirallas'ın şutunda top üstten dışarı giderken, Fenerbahçe savunması derin bir nefes aldı.Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Sinan Gümüş, 90+5. dakikada attığı golle durumu 3-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca, Fenerbahçe 3 puana ulaştı.4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.45+1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.