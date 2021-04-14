ÖZET İZLE: Chelsea 0-1 Porto maçı özeti ve golleri izle







UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, final maçı öncesi İstanbul'da sergilenecek.



Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 29 Mayıs'ta oynanacak final öncesi Şampiyonlar Ligi sponsorları Pepsi ve Ruffles tarafından 21 Nisan'da Zorlu Center ev sahipliğinde sporseverlerin ziyaretine açılacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 7,5 kilogram ağırlığında ve 73,5 santimetre boyundaki gümüş kupası, Avrupa ile Asya'nın birleştiği İstanbul'da bu yıl 66. kez havaya kaldırılacak.



PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, yaptığı açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul'a getirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek "Pepsi ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsoru olarak küresel ölçekte büyük bir işe imza atmaktan ve futbolu desteklemekten gurur duyuyoruz. Dünyanın dört gözle beklediği bu çok önemli final öncesinde tüm tüketicilerimize bir kez daha futbol coşkusunu eğlenceyle taçlandıracağımız alternatifler sunmaktan gurur duruyoruz. 5 yıldır yaptığımız iş birliği sayesinde UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olduk. Bundan sonra da başta futbol olmak üzere spora her alanda verdiğimiz desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Ruffles'ın futbol tutkusunu daha da pekiştirme hedefi doğrultusunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da tüketicilerle birlikte olacağını kaydeden PepsiCo Türkiye Yiyecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Osman Dilber ise "Ruffles olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi sponsorluklarımız kapsamında tüketicilere futbolla dolu bir yıl yaşatmak istiyoruz. Bir yandan da ülkemizde futbolun çeşitliliğinin ve kapsayıcılığının artmasını sağlamak adına 'Kızlar Sahada' aracılığıyla kadın futbolunu destekliyoruz. Ayrıca Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden Cengiz Ünder ile iş birliğimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Unutulmaz açılış seremonileri



Eğlence ve futbolu tüketicileri için bir araya getiren Pepsi, 5 yıldır süren sponsorluğu çerçevesinde UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin açılış seremonilerini de sahipleniyor.



Pepsi'nin ilk kez 2016'da Alicia Keys'in unutulmaz performansıyla başlattığı açılış seremonileri, 2017'de Black Eyed Peas, 2018'de Dua Lipa ve 2019'da da rock grubu Imagine Dragons ile devam etti.





Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti.Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Porto 1-0 kazandı ancak ilk maçı 2-0 kazanan Chelsea turu geçen taraf oldu.Mücadelede iki takım da rakip kaleye şut ve pozisyon bulmakta zorlanırken Porto uzatma dakikalarında sürpriz bir gol buldu. 90+4. dakikada Taremi Porto'yu öne geçirdi ancak ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Chelsea yarı finale yükselmeyi başardı.Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Chelsea, Real Madrid - Liverpool maçının galibi ile eşleşecek.Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında PSG, sahasında Bayern Münih'i konuk etti.Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 1-0 kazandı ancak ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan PSG adını yarı finale yazdıran taraf oldu.Maçın ilk yarısında etkili olan taraf PSG'ydi ancak golü bulan Bayern oldu. Lewandowski'nin yokluğunda forvet oynayan Choupo-Moting'in golü ile Bayern Münih ilk yarıyı Neymar'ın kaçırdığı gollere rağmen 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıda Bayern oyun üstünlüğünü de ele alarak hücum gücünü artırdı. Atak üzerine atak geliştiren Bayern bir türlü aradığı golü bulamadı. Maçı Bayern Münih 1-0 kazanmasına rağmen PSG, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ettiği için turu atlayan taraf oldu.Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'nin rakibi Manchester City - Dortmund eşleşmesinin galibi olacak.