ÖZET İZLE! Çaykur Rizespor Akhisarspor maçı golleri





RİZESPOR-AKHİSARSPOR MAÇI ÖZET BURADA, TIKLAYIN... Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dario Melnjak, 72. dakikada Vedat Muriqi ve 82. dakikada Prejuce Nakoulma kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 14. dakikada Edin Cocalic atarken, Edin Cocalic 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Çaykur Rizespor bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.



Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligde puanını 18'e çıkardı. Akhisarspor ise ligde 17 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor bir sonraki hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise bir sonraki maçında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.







MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-1

16. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.

17. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

20. dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

39. dakikada Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.

43. dakikada Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısını Akhisarspor 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1

72. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Çaykur Rizespor: 3

Akhisarspor: 1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, Muric

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), Cikalleshi

Goller: Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI



Beşiktaş 1-1 Erzurumspor

Kayserispor 1-1 Bursaspor

Göztepe 0-1 Galatasaray



27 OCAK PAZAR

Çaykur Rizespor 13:30 Akhisarspor

Atiker Konyaspor 16:00 Antalyaspor

Sivasspor 19:00 Trabzonspor



28 OCAK PAZARTESİ

Ankaragücü 20:00 Alanyaspor

Başakşehir 20:00 Kasımpaşa

Fenerbahçe 20:00 Yeni Malatyaspor



SÜPER LİG PUAN DURUMU





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SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ



1 ŞUBAT CUMA

Fenerbahçe 20:30 Göztepe



2 ŞUBAT CUMARTESİ

Yeni Malatyaspor 13:30 Kaysersipor

Kasımpaşa 16:00 Sivasspor

Trabzonspor 16:00 Ankaragücü

Alanyaspro 19:00 Galatasaray



3 ŞUBAT PAZAR

Erzurumspor 13:30 Çaykur Rizespor

Akhisarspor 16:00 Başakşehir

Antalyaspor 19:00 Beşiktaş



4 ŞUBAT PAZARTESİ

Bursaspor 20:00 Konyaspor



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR

26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR

27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR

28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR



DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dario Melnjak, 72. dakikada Vedat Muriqi ve 82. dakikada Prejuce Nakoulma kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 14. dakikada Edin Cocalic atarken, Edin Cocalic 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.Çaykur Rizespor bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligde puanını 18'e çıkardı. Akhisarspor ise ligde 17 puanda kaldı.Çaykur Rizespor bir sonraki hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise bir sonraki maçında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.15. dakikada Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-116. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.17. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.20. dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.39. dakikada Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.43. dakikada Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.45+1. dakikada kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.Mücadelenin ilk yarısını Akhisarspor 1-0 önde tamamladı.49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-172. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-174. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Çaykur DidiSuat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim BozbeyGökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, MuricFatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), CikalleshiDk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor)Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.



