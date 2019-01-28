ÖZET İZLE! Çaykur Rizespor Akhisarspor maçı golleri

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.RİZESPOR-AKHİSARSPOR MAÇI ÖZET BURADA, TIKLAYIN...
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Dario Melnjak, 72. dakikada Vedat Muriqi ve 82. dakikada Prejuce Nakoulma kaydetti. Akhisarspor'un tek golünü 14. dakikada Edin Cocalic atarken, Edin Cocalic 20. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Çaykur Rizespor bu sezon ligde ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor ligde puanını 18'e çıkardı. Akhisarspor ise ligde 17 puanda kaldı.
Çaykur Rizespor bir sonraki hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise bir sonraki maçında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
15. dakikada Akhisarspor, kazandığı köşe vuruşu sonrasında golü buldu. Korneri kullanan Josue'nin sağdan ceza sahasına ortasında Cocalic'in kafa vuruşunda, Moroziuk'a çarpan top filelere gitti: 0-1
16. dakikada konuk ekip önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Akhisarspor'un hızlı gelişen atağında, Manu'nun ceza sahasına pasında Josue, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Josue pozisyonda yavaş davranınca Umar son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek takımının kalesinde ikinci golü görmesini engelledi.
17. dakikada Regattin'in sağdan ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin gelişine şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
20. dakikada Akhisarspor 10 kişi kaldı. Konuk ekibin yarı alanının ortalarındaki bir pozisyonda Samudio, Cocalic'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Suat Arslanboğa, Cocalic'e direkt kırmızı kart gösterdi.
39. dakikada Chahechouhe'nun soldan ceza sahasına ortasında Abdullah Durak'ın gelişine vuruşunda, son anda araya giren Akhisarspor defansı topu kornere çeldi.
43. dakikada Akhisarspor defansının gelişigüzel uzaklaştırdığı topu önünde bulan Manu'nun ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
45+1. dakikada kazanılan serbest atış sonrası Josue'nin ceza sahasına ortasında kaleci Gökhan Akkan topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu filelere göndermek isteyen Manu'nun vuruşunda, Muric son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısını Akhisarspor 1-0 önde tamamladı. MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.
58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.
67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.
70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1
72. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1
74. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.
82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor: 3Akhisarspor: 1Stat:
Çaykur DidiHakemler:
Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim BozbeyÇaykur Rizespor:
Gökhan Akkan, Moroziuk, Saadane, Abarhoun, Mehmet Uslu (Dk. 46 Melnjak), Abdullah Durak (Dk. 46 Nakoulma), Petrucci, Chahechouhe (Dk. 81 Awaziem), Umar, Samudio, MuricAkhisarspor:
Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Güray Vural, Serginho, Sissoko, Regattin (Dk. 60 Vrsajevic), Manu (Dk. 51 Rotman), Josue (Dk. 75 Onur Ayık), CikalleshiGoller:
Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor), Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Muric, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor) Kırmızı kart:
Dk.19 Cocalic (Akhisarspor)Sarı kartlar:
Dk. 45 Abarhoun, Dk. 77 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Caner Osmanpaşa (Akhisarspor)SÜPER LİG'DE 19. HAFTA SONUÇLARI Beşiktaş 1-1 ErzurumsporKayserispor 1-1 BursasporGöztepe 0-1 Galatasaray27 OCAK PAZARÇaykur Rizespor 13:30 AkhisarsporAtiker Konyaspor 16:00 AntalyasporSivasspor 19:00 Trabzonspor28 OCAK PAZARTESİAnkaragücü 20:00 AlanyasporBaşakşehir 20:00 KasımpaşaFenerbahçe 20:00 Yeni MalatyasporSÜPER LİG PUAN DURUMU
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN... SÜPER LİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
1 ŞUBAT CUMAFenerbahçe 20:30 Göztepe 2 ŞUBAT CUMARTESİYeni Malatyaspor 13:30 KaysersiporKasımpaşa 16:00 SivassporTrabzonspor 16:00 AnkaragücüAlanyaspro 19:00 Galatasaray 3 ŞUBAT PAZARErzurumspor 13:30 Çaykur RizesporAkhisarspor 16:00 BaşakşehirAntalyaspor 19:00 Beşiktaş 4 ŞUBAT PAZARTESİBursaspor 20:00 Konyaspor SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ
25.01.2019 20:30 BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 - 1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26.01.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BURSASPOR
26.01.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
27.01.2019 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSARSPOR
27.01.2019 16:00 ATİKER KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.
27.01.2019 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
28.01.2019 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.
28.01.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
28.01.2019 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...