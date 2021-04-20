ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor maçı özeti ve golleri izle

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmayan isteyen iki takımın mücadelesinde önce Konyaspor 2-0 öne geçti. Ancak kazanan 5-3 ile Çaykur Rizespor oldu.

20 Nisan 2021 18:20
ÖZET İZLE: Çaykur Rizespor 5-3 Konyaspor maçı özeti ve golleri izle
Süper Lig'de alt taraftan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor evinde oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 5-3'lük skorla kazanan taraf oldu.
Konyaspor'un gollerini 6. dakikada Guilherme ve 11. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Konyaspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Jesse Sekidika, ikinci golde asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 21. dakikada Damjan Djokovic, 27. dakikada Konrad Michalak, 68. dakikada Loic Remy, 74. dakikada Braian Samudio ve 82. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 42'ye yükseltti. Konyaspor 41 puanda kaldı.

Süper Lig'de cuma günü Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Hatayspor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2
21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2
79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu: 4-2
82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2
85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 5-3

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 90 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat Pala), Samudio, Boldrin (Dk. 70 Baiano), Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk. 79 Skoda)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Kravets), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 14 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 76 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 65 Shengelia), Cikalleshi
Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 11 Cikalleshi, Dk. 85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 21 Dokovic, Dk. 27 Michalak, Dk. 68 Remy, Dk. 74 Samudio, Dk. 82 Adil Demirbağ (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Talbi, Dk. 80 Baiano (Çaykur Rizespor)

Kaynak: Sporx.com

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