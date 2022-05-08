ÖZET İZLE: Brentford 3-0 Southampton

İngiltere Premier Lig 36. haftada iki takımın oynadıkları maç 3-0'lık Brentford üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın golleri Jansson, Wissa ve Ajer'den geldi!

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ÖZET İZLE: Brentford 3-0 Southampton
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08 Mayıs 2022 01:33
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Brentford, Southampton'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

ÖZETİ İZLE

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