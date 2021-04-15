ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 1-2 Manchester City maçı özeti ve golleri izle

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u rövanşta da 2-1 yenen Manchester City yarı finale yükseldi. Yarı finalde Manchester City, Paris Saint Germain ile karşılaşacak.

15 Nisan 2021 00:32
ÖZET İZLE: Borussia Dortmund 1-2 Manchester City maçı özeti ve golleri izle
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Manchester City, Almanya'da geriye düşmesine rağmen yine 2-1'lik skorla karşılaşmayı kazandı ve yarı finalde Paris Saint Gemrain ile eşleşti.
Borussia Dortmund'un golünü 15. dakikada 17 yaşındaki Jude Bellingham kaydetti. Manchester City'nin golleri 55. dakikada Riyad Mahrez (penaltı) ve 75. dakikada Philip Foden'den geldi.

Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maçın oyuncusu seçildi.

DORTMUND MANCHESTER CİTY BEIN SPORTS HABER İZLE



JUDE BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

Jude Bellingham (17 yıl, 289 gün), Bojan Krkic'in (17 yıl, 217 gün) ardından Şampiyonlar Ligi eleme turunda gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. Ayrıca Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund adına gol atan en geç futbolcu olarak tarihe geçti.



ERRLING HAALAND SUSKUN!

Norveç Milli Takımı da dahil olmak üzere son 7 maçında gol atamayan Erling Haaland, Manchester City maçında ilk gol pozisyonuna 80. dakikada girdi.



MBAPE'DEN SONRA PHILIP FODEN

Manchester City'nin galibiyet golünü atan 20 yaşındaki Philip Foden ceza sahası dışından adeta füze göndererek, Pep Guardiola'yı bir kez daha sevindirdi. Bu sezon 41 resmi maça çıkan Philip Foden, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Phil Foden, Kylian Mbappe'den (Monaco-Dortmund) sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki maçta da gol atan 21 yaşından küçük en genç ikinci futbolcu oldu.



GUARDIOLA; MOURINHO'YU YAKALADI

Öte yandan Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez yarı finale kalarak, Portekizli meslektaşı Jose Mourinho'yu yakaladı.

Yarı finalde ilk maç (27-28 Nisan) Paris Saint Germain'in sahasında oynanacak. Rövanş (4-5 Mayıs) Manchester City'nin sahasında oynanacak.

HAVAİ FİŞEKLER İŞE YARAMADI!

Bu arada Borussia Dortmund taraftarları, maçtan bir gece önce Manchester City'nin kaldığı otelin dışında sabaha karşı 2.45, 4.30 ve 5.30'da havai fişek atarak Manchester City'li futbolcuların rahat uyumasına izin vermedi. Emniyet ve Manchester City güvenlik ekibinin müdahalesinin ardından havai fişek gürültüsüne son verildi.



Kaynak: Sporx.com

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