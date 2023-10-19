THY EuroLeague'in 3. haftasında Luca Banchi'nin yönettiği Bologna ile Israel Gonzales'in ekibi ALBA Berlin, İtalya'da karşı karşıya geldi.



PalaDozza'da oynanan mücadeleyi Bologna, 87-76'lık skorla kazanmayı başardı.



Bologna'da Tornike Shengelia, takımı adına 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu.



Bu sonuçla birlikte ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı üçüncü maçta da parkeden mağlup ayrılırken, İtalyan ekibi ikinci galibiyetini elde etti.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



