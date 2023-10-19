ÖZET İZLE Bologna 87-76 ALBA Berlin

THY EuroLeague'in 3. haftasında Bologna, sahasında ALBA Berlin'i 87-76 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE Bologna 87-76 ALBA Berlin
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19 Ekim 2023 00:05
Son güncelleme 19 Ekim 2023 00:07
THY EuroLeague'in 3. haftasında Luca Banchi'nin yönettiği Bologna ile Israel Gonzales'in ekibi ALBA Berlin, İtalya'da karşı karşıya geldi.

PalaDozza'da oynanan mücadeleyi Bologna, 87-76'lık skorla kazanmayı başardı. 

Bologna'da Tornike Shengelia, takımı adına 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Bu sonuçla birlikte ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı üçüncü maçta da parkeden mağlup ayrılırken, İtalyan ekibi ikinci galibiyetini elde etti. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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