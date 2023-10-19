THY EuroLeague'in 3. haftasında Luca Banchi'nin yönettiği Bologna ile Israel Gonzales'in ekibi ALBA Berlin, İtalya'da karşı karşıya geldi.
PalaDozza'da oynanan mücadeleyi Bologna, 87-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Bologna'da Tornike Shengelia, takımı adına 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Bu sonuçla birlikte ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı üçüncü maçta da parkeden mağlup ayrılırken, İtalyan ekibi ikinci galibiyetini elde etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
PalaDozza'da oynanan mücadeleyi Bologna, 87-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Bologna'da Tornike Shengelia, takımı adına 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Bu sonuçla birlikte ALBA Berlin, EuroLeague'de oynadığı üçüncü maçta da parkeden mağlup ayrılırken, İtalyan ekibi ikinci galibiyetini elde etti.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ