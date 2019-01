(ÖZET İZLE) Beşiktaş Erzurumspor maçı golleri izle

BEŞİKTAŞ, 39 GÜN SONRA TARAFTARLARIYLA BİRLİKTE

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.



49. dakikada İbrahim Akdağ'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yakın direğin yanından auta çıktı.



56. dakikada orta sahada aldığı topla Medel'den sıyrılan Rashad Muhammed, hızla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fransız futbolcunun karşı karşıya dar açıdan vuruşunda kaleci Karius direk dibinde ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



57. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas gerisine gelen topa Sunu son anda kafayla dokundu. Ancak top uzak direğin yanından auta gitti.



62. dakikada ceza sahası yayı içinde şut çıkaran Adriano, topu kalenin yanından auta attı.



64. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan Necip Uysal'ın çevirdiği topa ceza sahası yayı içindeki Quaresma sağ ayağının dışıyla vurdu. Kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



65. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Quaresma'nın ortaladığı topa altıpas üzerinde Dorukhan Toköz kafayla vurdu. Sehic, bu kez soluna gelen meşin yuvarlağın kaleye girmesini uzanarak önledi.



69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mücadelede öne geçti. Sağdan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu Medel uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı gerisine düşen meşin yuvarlağa Scuk gelişine vurdu. Altıpas önündeki Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği top, önündeki takım arkadaşı Dorukhan Toköz'e çarparak ağlarla buluştu: 0-1.



71. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı içinden vuruşunda top kalenin sağından auta çıktı.



78. dakikada Beşiktaş skora denge getirdi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Ljajic'in ortasında, ön direkte Dorukhan Toköz düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1.



87. dakikada Leo'ya rakip ceza sahasında arkadan yatarak sert müdahalede bulunan Quaresma, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.



90+3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın önünü açarak sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Beşiktaş savunması pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.



Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş



Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)



Goller: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz, Dk. 63 Dorukhan Toköz, Dk. 73 Medel (Beşiktaş), Dk. 72 Lokman Gör, Dk. 83 Tolga Ünlü, Dk. 85 Sehic, Dk. 90 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)





Puan kaybı yaşamak istemeyen Beşiktaş, alt sıralarda yer alan Erzurumspor ile mücadele etti.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu.Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleye attı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. Ricardo Quaresma ise 87. dakikada yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu.Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı.Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü.Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer'i siyah-beyazlı kulüp unutmadı.Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, "Göksel Gencer'i anıyoruz." denildi. Gencer'in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi.Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Kristian Fardal Opseth ise yedek soyundu.Beşiktaş gole çok yaklaştı! Henüz 3. dakikada Önünde savunmacılar olmasına rağmen sağ ayağıyla çok düzgün vuran Ljajic, kaleyi yokladı ancak az farkla golü kaçırdı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı! Ljajic'in pasıyla şut şansı yakalayan Burak Yılmaz, kaleci Sehic'e takıldı. Dönen topu Ljajic tamamlamak istedi ama top üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Erzurumsporlu Jasmin Scuk'tan topu kapmak istedi. Bu sırada yüzünü tutan Jasmin Scuk yerde kaldı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu faul düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra Burak Yılmaz'a sarı kartını gösterdi ve golcü oyuncu cezalı duruma düştü.İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne attı ve gole engel oldu. Bu pozisyonun ardından ise ilk yarı sona erdi.İstekli oyunuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, 59. dakikada gole yaklaştı. Ljajic'in ortasında Burak, iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top, direğin hemen yanından auta çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan alıp yerine Caner Erkin'i aldı. Siyah beyazlı taraftarların bir kısmı Burak'ı oyundan çıkarken alkışlarken, bir kısmı da ıslıklarla protesto etti.Maçın 69. dakikasında Erzurumspor, sahalarda ender gözüken bir pozisyon ile öne geçti. Scuk'ın ceza sahası önünden yaptığı sert vuruş önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu. BB Erzurumspor, deplasmanda bu golle 1-0 öne geçti.78. dakikada karşılaşmaya eşitlik geldi. Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan Toköz, kafa vuruşuyla attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Dorukhan, böylece 10 dakika arayla hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmayı başardı.87. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Leo'ya arkadan kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli futbolcu, oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.Beşiktaş, mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'yu devre arasında transfer etmek isteyen Santos'ta başkan Jose Carlos Peres, transfer için konuştu. Brezilya basınına konuşan Santos başkanı, ''Transfer sürecinde iki taraf görüşür ve kendileri içn en iyisini savunur. Adriano transferinde de durum şu anda böyle. Tabii ki bürokrasi var, sözleşme feshi ve maaş olayları var. Ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil.'' sözlerini kullandı. Öte yandan Brezilya'da Gazeta Esportiva, Adriano'nun Beşiktaş'tan 5 aydır maaş alamadığını ve 5 aylık alacağını tahsil etmeye çalıştığını belirtti.Geçtiğimiz günlerde Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif eden Santos, ardından Adriano'ya 1.4 milyon euro maaş önermişti. Brezilya ekibi, Adriano'ya takımın en çok maaş kazanan ismi olması için söz verirken Adriano'dan gelen cevabı beklemeye aldı.34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösteriliyor. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek olan Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 18 resmi maça çıktı.Beşiktaş'tan kanat operasyonu... Babel'in takımdan ayrılması ve Quaresma'nın da gitme ihtimalinin güçlenmesi üzerine yönetim öncelikle kanatlara takviye yapma kararı aldı. Listede yer alan Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'yu listenin en başına alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaşlı yöneticiler bu görüşme için İngiltere'ye gitme kararı aldı.İki kulüp arasında yapılan ön görüşmelerde Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulübünün satın alma opsiyonuna sıcak bakmaması bu transferin gecikmesine neden oldu. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Tottenham'lı yetkililerle görüşerek ikna etme uğraşı vereceği öne sürüldüDaha önce listede yer alan Ukraynalı Knoplyanka'nın yıllık ücretinin yüksek olması bu oyuncuyu ikinci plana itti. Ayrıca gündemde olan Izquierdo'nun ise yedek tutulduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin N'Koudou için yapılacak görüşmelerde sonuç alamaması durumunda Jose Izquierdo için Brighton'la görüşeceği gelen bilgiler arasında.Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın başka bir takıma transferinde somut bir adım atılmaması nedeniyle, 28 yaşındaki futbolcunun durumu merakla bekleniyor. Fenerbahçe'den gelen teklifin çok düşük olması, Stuttgart'ın da ilgisi olmasına rağmen resmi bir teklifte bulunmaması nedeniyle, çalışmalarını U-21 Takımı ile sürdüren Tolgay Arslan'ın 31 Ocak'a kadar ayrılmaması halinde affedilebileceği öne sürüldü.Deneyimli teknik adam ve Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan gibi önemli bir oyuncunun sezon sonuna kadar kadro dışı kalmasının doğru olmayacağı görüşünde birleşirken, 28 yaşındaki ismin transfer olmaması halinde affedilebileceği öğrenildi.Transferde kritik günler yaşanırken, Tolgay Arslan'ın da teklif gelmemesi halinde siyah-beyazlılarda yeniden A Takım'da yer alabilmek için özür dileyebileceği belirtildi.Eşi ve çocukları, Türkiye'den ayrılan ve Beşiktaş'tan devre arasında ayrılabileceği konuşulan Ricardo Quaresma için sürpriz bir transfer iddiası geldi. İtalya basınının iddiasına göre Quaresma, Porto'ya dönmeyecek. Tecrübeli futbolcu, Portekiz'e gitmek yerine kariyerini ABD'de sürdürmek istiyor ve MLS takımlarıyla görüşme halinde.Beşiktaş yönetiminin Ricardo Quaresma'ya, "BB Erzurumspor maçının ardından bir kez daha görüşelim" dediği ve son kararın hafta sonunda verileceği kaydedildi. Quaresma ile geçtiğimiz günlerde özel olarak görüşen İkinci Başkan Serdal Adalı, "Ailevi sıkıntılarını anlıyorum. Ama bu takımın sana ihtiyacı var. Sezon sonunu bekle, şampiyon olalım, öyle gidersin" diyerek oyuncusunu ikna etmeye çalıştı. Fakat şu anlık başarılı olamadı. Sezon başında Arap ve Çin kulüplerinden gelen tekliflerini geri çeviren Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi var.Sezon başında Beşiktaş'tan Willem II takımına kiralanan Aras Özbiliz, Hollanda basınına verdiği röportajda Beşiktaş'taki günleri hakkında konuştu. Siyah beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ile sorunlar yaşadığını belirten Aras, ''İstanbul benim doğduğum şehir. Harika bir metropol, boğazı çok seviyorum. Ama oynamadığın zaman İstanbul'da kalmanın anlamı yoktu. Teknik direktör Şenol Güneş beni tanımıyordu ve bana hiç şans vermedi. Hocayla konuştuk ama o başkalarını tercih etti. Benim Beşiktaş ile hala 2 senelik kontratım var. Şenol Güneş hala teknik direktör. Neler olacağını bilmiyorum. Başka bir çözüm yolu bulmalıyız.'' sözlerini kullandı. Aras Özbiliz, bu sezon Willem II formasıyla Hollanda Ligi'nde 11 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist üretti.Beşiktaş, Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk kez boy gösterdi. Deloitte Futbol Para Ligi'nin 22. sayısına göre dünyanın en çok gelir elde eden yirmi kulübünün gelirlerinin toplamı 2017/2018 sezonunda bir önceki sezona göre, yüzde 6'lık artışla 8,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu seneki ilk yirmi listesine girebilmek için takımların yaklaşık 200 milyon avroluk gelir elde etmesi gerekiyordu.Real Madrid 750,9 milyon, FC Barcelona 690,4 milyon ve Manchester United 666 milyon avroluk gelirleriyle bu seneki Futbol Para Ligi'nin en çok kazanan üç takımı oldu. Üç takımın bu sezon kolektif olarak elde ettikleri gelirlerin toplamı (2,1 milyar avro) on yıl önceki gelirlerin toplamının iki katından daha fazla gerçekleşti.İlk yirmi takımın elde ettiği 8,3 milyar avroluk gelirin büyük kısmını yüzde 43'lük payla hala yayın hakları gelirleri oluşturuyor. Ancak bu seneki raporda öne çıkan diğer bir trend ise listenin tepesindeki kulüplerin ticari gelirlerindeki artış. Ticari gelirler bu sezon toplam gelirlerin yüzde 40'ını oluştururken, maç günü gelirleri bir önceki seneyle aynı kalarak yüzde 17 olarak gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye Futbol Endüstrisi Uzmanı Cem Sezgin, "Avrupa futbolunun bu sene kaydettiği 450 milyonluk gelir artışı bize pazarın hala agresif büyüme potansiyeline sahip olduğunu göstermekte. Birinci sırada yer alan ve elde ettiği gelirle 750 milyon avro barajını aşan ilk takım olan Real Madrid, bir rekor daha kırarak on ikinci kez Para Ligi'nde şampiyonluğa erişti." değerlendirmesinde bulundu.Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıları nedeniyle ilk 30 içerisinde kendilerine yer bulan diğer takımlar ise; 26'ıncılık ile bugüne kadarki en iyi sonucunu elde eden Beşiktaş ve 27'inci sırada bulunan Sevilla oldu. Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk kez boy gösteren Beşiktaş'ın bu performansına ilişkin olarak Sezgin, "Beşiktaş, 2015/16 – 2017/18 arasındaki üç sezonluk dönemde Türkiye ve Avrupa'da sportif anlamda çok başarılı oldu. Aynı dönemde yeni stadı açıldı, önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladı, sosyal medyayı çok aktif şekilde kullandı. Sportif başarı UEFA'dan elde edilen ve Türkiye'deki naklen yayın gelirlerine yansımakla kalmadı, stat doluluk oranlarını (dolayısıyla maç günü gelirlerini) ve Kartal Yuvası satışlarını da yukarı çekti. Özellikle 2017/18 sezonundaki Şampiyonlar Ligi performansından elde edilen rakam ve yeni naklen yayın ihalesi sonucu artan gelirlerin sonucunda, Beşiktaş'ı listede görmek bizler için sürpriz olmadı." ifadelerini kullandı.Türk Kulüplerinin Deloitte Futbol Para Ligi'ndeki performanslarına ana hatları ile değinen Cem Sezgin, 2013-2017 yılları arasında her sene mutlaka en az bir kulübümüzün listeye girdiğini, hatta 2014 yılında hem Galatasaray, hem Fenerbahçe'nin sıralamada ilk 18 içinde yer aldıklarını, 2018 yılında ise hiçbir kulübümüzün listede kendine yer bulamadığını belirtti.Sezgin, "2018 yılında Beşiktaş gelirlerini çok ciddi oranda arttırmış olsa bile, kıl payı listeyi oluşturan ilk 30 kulübün gerisinde kalmıştı. İngiltere'deki yeni naklen yayın ihalesinin İngiliz Kulüplerini ön plana çıkarmış olmasının bunda etkisi büyüktü." değerlendirmesinde bulundu.2014/15 sezonundan sonra Real Madrid 750,9 milyon avroluk rekor geliriyle bir kez daha Futbol Para Ligi'nde zirvedeki yerini aldı. En yakın rakibiyle arasındaki 60,5 milyon avroluk fark ise Futbol Para Ligi tarihinde gerçekleşen en yüksek ikinci fark oldu.Beyazlar'ın (Los Blancos) gelirleri, üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarına bağlı olarak 2015/16 sezonundan itibaren her yıl 75 milyondan avrodan fazla arttı. Gelir artışının esas kaynağı ise sponsorluk bedellerindeki artışa ek olarak karlı sezon öncesi maç gelirleri ve forma ve lisanslı ürünlerden elde edilen gelirdeki 54,8 milyon avroluk artış oldu. 356,2 milyon avro ile Real Madrid küresel anlamda en yüksek ticari gelire sahip futbol kulübü olarak markasının uluslararası çekiciliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu.Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'in 2017/18 sezonundaki bu çarpıcı performansı uzun yıllardır sahada ortaya koydukları başarının yanı sıra son üç sezonda üst üste kazandıkları Şampiyonlar Ligi Kupası'na da bağlı. Avrupa'nın başarılı kulüpleriyle iş birliği kurma iştahının zirvede olması da Beyazlar'ın ticari gelirlerini arttırmalarındaki önemli bir etken. İlk onda yer alan diğer takımlarla ilgili olarak da "İlk on takımın birçoğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyreklik on altı takım içerisinde olmaya hak kazanmış ve gelir artışı öngördüğümüz takımlar. Bu da takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının gelecek sezon sıralamasında gözle görülür bir etkisi olacağı anlamına gelmekte."Manchester United'ın genel sıralamada birincilikten üçüncülüğe düştü ancak, Premier Ligi bu sene 6 takımını listeye sokmaya başardı. Böylelikle İngiltere tek bir ülkeden ilk on listesine en çok takım sokmayı başaran ülke konumuna yükseldi.Wembley Stadyum'unda geçirdikleri bir tam sezonun yanı sıra maç günü gelirlerindeki 26,5 milyon poundluk artıştan (yüzde 54) faydalanan Tottenham Hotspur (379,4 milyon pound toplam gelir) Futbol Para Ligi'nde ilk ona 2006/07 sezonundan sonra tekrar girdi.Manchester City (503,5 milyon pound) ilk beşteki yerini bu sezon da garantiledi. Liverpool'un (455,1 milyon pound) 2017/18 Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması gelirini 90,6 milyon pound arttırarak takımın yedinci olmasını sağladı. Liverpool'un 65,8 milyondan (68,8 milyon avro) 222,6 milyon pounda yükselen yayın gelirleri dahi tek başına takımın Para Lig'inin ilk on beşi içerisinde yer almasını garantiliyordu.Chelsea (448 milyon pound) sekizincilikteki yerini korurken, Arsenal (389,1 milyon pound) 1997/1998 sezonundan beri ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yer alamamasının bedelini listede dokuzunculuğa düşerek ödedi. Everton (188,6 milyon pound) ve West Ham (175,3 milyon pound) ilk yirmideki yerlerini korurken; 2017/18 sezonunda Premier Lig'e dönüş yapan Newcastle United (178,5 milyon pound), Para Ligi'nde on dokuzunculuğa oturdu.Premier Lig'in listedeki üstünlüğün bu sene de hissedildiğini vurgulayan Sezgin, "Ancak, önümüzdeki sezon için yayın hakları tekliflerinin tamamlanması ve denizaşırı hakların satışı hususunda sona yaklaşılması Premier Ligi takımlarının yayın haklarından geçen senelerdeki gibi bir gelir artışı elde edemeyeceğini ortaya koyuyor. Bunun sonucu olarak takımların önümüzdeki sezon gelir artışlarını özellikle Avrupa'nın önde gelen diğer kulüpleri gibi ticari gelirlerini optimize ederek başarmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.Paris Saint-Germain iki sezondur üst üste yaşadığı düşüşe bu sezon dur dedi ve bir sıra yükselerek Para Ligi'nde altıncılığa yerleşti. 2017 yazında Neymar Jr. ve Kylian Mbappé gibi iki yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan PSG bu sayede maç günü geliri ve ticari gelirlerinde önemli bir artış sağlamış oldu (541,7 milyon avro).Sezgin, transfer pazarıyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Deloitte'un araştırması şunu açıkça ortaya koymakta takımların yıldız futbolcuları bünyelerine katmaları saha dışında da rekabet avantajı kazanmalarını sağlamakta ve belki de bu durum transfer politikalarını belirlerken önemli bir etken olmakta. Bugüne kadar yıldız futbolcularla anlaşmanın finansal performans üzerindeki olumlu etkilerini gözlemledik, Christiano Ronaldo'yla anlaşmanın 2011/2012'den beri ilk 10 içerisinde kendisine yer bulamayan Juventus'a önümüzdeki sezon ne gibi saha içi ve dışı etkileri olacağını görmek ilginç olacak."Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve büyük bir şok yaşadı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu.Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleye attı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. Ricardo Quaresma ise 87. dakikada yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü.Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, 39 gün sonra taraftarıyla buluştu.Vodafone Park'ta son maçını 16 Aralık 2018 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, 39 günlük aranın ardından İstanbul'daki taraftarının karşısına çıktı.Karşılaşmayı yaklaşık 30 bine yakın Beşiktaşlı taraftar izlerken, bir grup Erzurumspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek verdi.Siyah-beyazlı takım karşılaşmaya, "Türkiye ihracatla yükselecek" yazılı pankartla çıktı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor maçının ilk on birine göre iki değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat Mirin, Adriano Correia, Dorukhan Toköz, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Burak Yılmaz on birini sahaya sürdü.Güneş, sarı kart cezalısı Domagoj Vida'nın yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a, sol bekte ise Caner Erkin'in yerine Adriano Correia'ya görev verdi.Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı.Beşiktaş formasıyla iç sahadaki son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynayan tecrübeli oyuncu için taraftarlar ikiye bölündü.Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz'ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi.Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz'ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Muhayer Oktay, ilk kez siyah-beyazlı forma ile Vodafone Park'a çıktı.19 yaşındaki genç futbolcu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.Dün vefat eden Samsunspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Göksel Gencer'i siyah-beyazlı kulüp unutmadı.Karşılaşma öncesinde yapılan anonsta, "Göksel Gencer'i anıyoruz." denildi. Gencer'in fotoğrafları skorbordda gösterilirken, maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçına göre iki değişiklik yaptı.Atiker Konyaspor maçında oynayan Auremir Dos Santos ile Özer Hurmacı'nın yerine Tolga Ünlü ve Rashad Muhammed'e forma giydi.Yeni transferler Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup ve Kristian Fardal Opseth ise yedek soyundu.Beşiktaş gole çok yaklaştı! Henüz 3. dakikada Önünde savunmacılar olmasına rağmen sağ ayağıyla çok düzgün vuran Ljajic, kaleyi yokladı ancak az farkla golü kaçırdı.Karşılaşmanın 8. dakikasında Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı! Ljajic'in pasıyla şut şansı yakalayan Burak Yılmaz, kaleci Sehic'e takıldı. Dönen topu Ljajic tamamlamak istedi ama top üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Erzurumsporlu Jasmin Scuk'tan topu kapmak istedi. Bu sırada yüzünü tutan Jasmin Scuk yerde kaldı ve hakem Mustafa Öğretmenoğlu faul düdüğü çaldı. Mustafa Öğretmenoğlu daha sonra Burak Yılmaz'a sarı kartını gösterdi ve golcü oyuncu cezalı duruma düştü.İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne attı ve gole engel oldu. Bu pozisyonun ardından ise ilk yarı sona erdi.İstekli oyunuyla dikkat çeken Burak Yılmaz, 59. dakikada gole yaklaştı. Ljajic'in ortasında Burak, iyi bir kafa vuruşu yaptı ancak top, direğin hemen yanından auta çıktı. Bu pozisyonun hemen ardından Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı oyundan alıp yerine Caner Erkin'i aldı. Siyah beyazlı taraftarların bir kısmı Burak'ı oyundan çıkarken alkışlarken, bir kısmı da ıslıklarla protesto etti.Maçın 69. dakikasında Erzurumspor, sahalarda ender gözüken bir pozisyon ile öne geçti. Scuk'ın ceza sahası önünden yaptığı sert vuruş önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu. BB Erzurumspor, deplasmanda bu golle 1-0 öne geçti.78. dakikada karşılaşmaya eşitlik geldi. Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan Toköz, kafa vuruşuyla attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Dorukhan, böylece 10 dakika arayla hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmayı başardı.87. dakikada Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma, Leo'ya arkadan kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Portekizli futbolcu, oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı.Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.3. dakikada Ljajic'in sol çaprazda ceza alanı ön çizgisi gerisinden sert şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.8. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Burak Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonu takip eden Ljajic, penaltı noktası üzerine gelen topa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Adriano'nun pasıyla sol kanatta buluştuktan sonra hızla ceza sahasına giren Quaresma, çaprazda sağına çektiği meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Sehic, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.