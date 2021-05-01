ÖZET İZLE: Beşiktaş 7-0 Hatayspor maçı özeti ve golleri izle

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN BU LİNKE TIKLAYARAK BEINSPORTS'A GİDEBİLİRSİNİZ.

3 HAFTADA 4 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

39. HAFTA PUAN FURUMU

⚽2' Akintola (KK)

⚽11' Larin

⚽14' Larin

⚽38' N'Koudou

⚽44' Rıdvan

⚽55' Larin

⚽65' Larin



Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında evinde Hatayspor'u 7-0 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini alarak maç fazlasıyla zirvede puan farkını 8'e yükseltti. 🔥 pic.twitter.com/jpqr3pqMwB



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

GÖKHAN TÖRE KADROYA DAHİL OLDU

ROSIER VE NECİP DÖNDÜ

HATAYSPOR'DA ÖZHAN PULAT KULÜBEDE

CYLE LARIN 2 MAÇ SONRA 11'DE

SAHADA TÜRK FUTBOLCU ERSİN DESTANOĞLU

BEŞİKTAŞ MAÇA KASIRGA GİBİ BAŞLADI

1 DAKİKADA 3 POZİSYON BİRDEN

CYLE LARIN FARKI 2'YE ÇIKARDI

3 DAKİKA SONRA YENİDEN LARIN

BEŞİKTAŞ HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

BEŞİKTAŞ KONTRAYLA 4'Ü BULDU

N'KOUDOU'DAN BİR İLK

Rachid Ghezzal bu sezon yaptığı 22 gol katkısıyla (5 gol ve 17 asist) Süper Lig'de takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (25 puan).🚀 pic.twitter.com/VwHPpQ6eF2



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

RIDVAN YILMAZ İLK DOKUNUŞUNDA GOLÜ BULDU

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ REKOR

HATAYSPOR 3 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

YUSUF'UN HATASINI LARIN AFFETMEDİ

CYLE LARIN BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

HATAYSPOR, 73'TE GOLE YAKLAŞTI

RACHID GHEZZAL FRİKİKLE 8'E YAKLAŞTI

BEŞİKTAŞ ARTIK ŞAMPİ...

Beşiktaş🔥🔥🔥



•En çok gol atan

•En çok galibiyet alan

•En az yenilen takım

•En fazla oyuncusu gol atan

•Altı pastan en çok gol atan

•Ceza sahası dışından en çok gol

•Açık oyunda en çok gol atan

•Kontradan en çok gol atan

•Kafayla en çok gol atan pic.twitter.com/DIwflmdgOh



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 7-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Babajide Akintola kendi kalesine, 11, 14, 55 ve 65. dakikalarda Cyle Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz attı.Bu sezon Rizespor maçında da 4 gol atan Larin, ikinci kez bu başarısını tekrarlayarak lig tarihinde iki maçta birden 4 gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Beşiktaş, kalan 3 maçından 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.4 hafta aradan sonra kaybeden Hatayspor 57 puanda kaldı.Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.81 Puan - Beşiktaş*73 Puan - Fenerbahçe72 Puan - Galatasaray* Beşiktaş'ın 37, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 36 maçı bulunmaktadır.Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Sağ bekte Dorukhan Toköz'ü yedeğe çekip Valentin Rosier'i oynatan Yalçın, Gökhan Töre'nin yerine ise Cyle Larin'i görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmayı Valentin Rosier, Welinton de Souza, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala'dan kurdu. Defansınönünde Josef de Souza'ya forma veren Yalçın, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou ve Cyle Larin şeklinde kurguladı.Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından oyunu tamamlayamayan Gökhan Töre, Atakaş Hatayspor maçında kadroya dahil edildi. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklanmıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin ardından maç kadrosuna alındı ve mücadeleye yedek olarak başladı.Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Necip Uysal sarı kart cezaları sona ermesinin ardından kadroya geri döndü. Cezaları nedeniyle Rize deplasmanında görev yapamayan ikin oyuncudan Rosier defansın sağında görev alırken, Necip Uysal yedek soyundu.Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklanan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın yerine bordo-beyazlı ekipte yardımcı antrenör Özhan Pulat takımını idare etti.Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan Larin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapamamış, Çaykur Rizespor maçına da oyuna sonradan girmişti.Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada sahaya çıkan tek Türk kökenli futbolcu Ersin Destanoğlu oldu. Hatayspor 11'indeki tüm futbolcular yabancı isimlerden oluşurken, Beşiktaş sahaya 10 yabancı futbolcu ile çıktı. Beşiktaş 8 Türk futbolcusunu yedek soyundururken, Hatayspor'un kadrosunda 7 Türk futbolcu yer aldı.Beşiktaş, maça çok hızlı başladı. Santrayla birlikte hücum etmeye başlayan siyah beyazlılar, ilk dakikada korner kazandı.Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda Rachid Ghezzal'in ceza sahasına gönderdiği ortasında Babajide Akintola'nın ters kafa vuruşu kaleci Munir Mohamedi'nin sağından ağlara gitti ve Beşiktaş öne geçti.Arka arkaya ataklarını sürdüren Beşiktaş 5'te Larin ile gole yaklaştı. 6. dakika içerisinde Beşiktaş N'Koudou, Ljajic ve Ghezzal ile arka arkaya pozisyonlardan faydalanamadı.Hatayspor, ilk atağını 10. dakikada düzenledi. Aabid'in ara pasında Katranis, ceza sahası içi sol çaprazda Ersin ile karşı karşıya kaldı. Katranis'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş üstten auta gitti.11. dakikada Beşiktaş, Larin ile karşı karşıya bir pozisyondan faydalanamadı. Pozisyon dönüşünde Hatayspor, pasla oyun kurmaya çalışırken Beşiktaş hücum presle geri kazandı. Kazanılan topta Ljajic, ceza sahası içindeki Atiba'yı gördü. Atiba, Larin'e pasını aktardı. Larin, dar açıdan yakın köşeye vurdu ve golü buldu.Ataklarını kesmeyen Beşiktaş, 13. dakikada N'Koudou ile gole yaklaştı ancak 14'te Larin farkı 2'ye çıkardı.Rosier'in sağ kanattan gönderdiği uzun pasta Ljajic ceza sahası yayında bekletmeden topu Cyle Larin'e indirdi. Ljajic'in pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Cyle Larin sağ ayağıya topun dibine girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.Bu golle birlikte skor 3-0'a geldi.Beşiktaş, 3. golden sonra da ataklarına devam etti. 17'de N'Koudou ceza sahası sol çaprazdan çektiği şut ile gole yaklaştı. Ljajic'in pasında topla buluşan Ghezzal, ceza sahası yayı sol çaprazdan yaptığı vuruş ile farkı 4'e çıkarmaya çalıştı.20. dakikadan sonra oyun sık sık faullerle dururken, tempo da düşmeye başladı. Hatayspor, oyun ortak olmaya çalışırken Beşiktaş ise daha çok kontratak düşünmeye başladı.Hatayspor'a karşı pozisyon vermeyen Beşiktaş, hızlı ataklarla gol aramaya devam etti. Beşiktaş, 38. dakikada böyle bir atakla bulduğu gol sonucu farkı 4'e çıkardı.Sağ kanattan topla ilerleyen Ghezzal topu ters kanattaki N'Koudou'ya aktardı. Ceza sahasında şut açısı arayan N'Koudou çektiği şutunda Ruben Ribeiro'ya çarpan top yönünü değiştirdi ve kaleci Munir'in kontrpiyede kalmasıyla top ağlarla buluştu.Beşiktaş formasıyla çıktığı son 3 Süper Lig maçında 4 gol atan Georges-Kevin Nkoudou, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında da gol attı.Beşiktaş'ta 43. dakikada ilk değişiklik zorunlu olarak gerçekleşti. Sakatlanan N'Koudou yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topa ilk dokunuşunda da golü buldu.Ghezzal topu sağ kanattan bindirme yapan Rosier'e aktardı. Topla birlikte hızla ceza sahasına giren Rosier'in yerden ortasında arka direkte Rıdvan Yılmaz'a sadece dokunmak kaldı ve topu ağlara gönderdi.Beşiktaş, bu golle birlikte ilk yarıyı 5-0 önde bitirdi. Siyah beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısında beş gol attı.Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Atiba yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi. Hatayspor'da ise 3 oyuncu değişikliği birden gerçekleşti. Billong, Traore ve Popov yerine Yusuf Abdioğlu, Abdurrahman canlı ve Burak Çamoğlu oyuna dahil oldu.Beşiktaş, ikinci yarıda oyunu sahasında kabul edip hızlı hücumlarla gol arayarak devam etti. Hatayspor ise daha çok pas yaparak oyunu kontrol etmeye çalıştı ancak organize olmakta güçlük yaşadı. Hatayspor'un paslaşmalarını orta sahada yaptığı presle bozan ve sık sık toıp kapan Beşiktaş, pozisyon bulmaya devam etti.Beşiktaş, 55. dakikada farkı 6'ya çıkaran golü attı.Kendi yarı sahasında hazırlık pasları yaparken Yusuf Abdioğlu kalecisi Munir'e verdiği geri pas kısa kalınca topu kapan Larin karşı karşıya pozisyonda bekletmeden plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Cyle Larin karşılaşmadaki üçüncü golünü attı ve bu sezon 2 maçta da hat-trick yapan ilk oyuncu ünvanını aldı.Oyunun temposu giderek düştü ancak Beşiktaş, gol arayışlarını sürdürdü. 65. dakikada Beşiktaş, 7. golünü de buldu.Beşiktaş, Rosier'in ortasıyla gol aradı. Ortanın devamında Rıdvan Yılmaz topu kontrol altına alarak takım arkadaşı Larin'e aktardı. Larin de altıpas üstündeki Ghezzal'ı gördü. Pozisyonunu düzeltmeye çalışan Ghezzal'dan top sekti ve seken topu Dorukhan aldı. Dorukhan da sağ kanattan bindiren Rosier'i gördü. Rosier'in ortasında Cyle Larin arka direkte topa uzandı ve boş kaleye gönderdi.Cyle Larin maçtaki 4. golünü attı, Rosier ise 2. asistini yaptı. Kanadalı oyuncu, ayrıca Beşiktaş'a formasıyla lig tarihinde 2 maçta birden 4 gol atan ilk oyuncu oldu.Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği 69. dakikada gerçekleşti. Adem Ljajic yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.Hatayspor'da 71. dakikada iki değişiklik gerçekleştirdi. Aabid yerine Muhammed Mert, Katranis yerine Mesut Çaytemel oyuna dahil oldu.Atakaş Hatayspor, maçtaki en net pozisyonuna 73. dakikada girdi. Akintola'nın ceza sahasına çevirdiği sert pasına Mame Diouf gelişine vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın serbest vuruşuyla 8. gole yaklaştı. Munir, bu vuruşu estetik bir hareketle 90'a yakın bir noktadan çelmeyi başardı. Bu frikiğin ardından Rachid Ghezzal yerini Bernard Mensah'a bıraktı.Ghezzal kenara gelirken tribünlerden 'Bravo Rachid' ve 'I Love You Ghezzal' tezahüratlarıyla onore edildi.Son 15 dakikada oyunu Necip ve Mensah ile tutan Beşiktaş, Hatayspor'un da atak yapmasına izin vermedi.Düşük tempoyla maçı götüren siyah beyazlılar 7-0'lık skorla mücadeleyi kazandı ve şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı.Beşiktaş kalan 3 maçından 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ljajic'in pasıyla ceza sahasına giren Larin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.7. dakikada Ljajic'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Munir'den döndü. Sola açılan topu N'Koudou içeri çevirdi, Ghezzal'ın vuruşunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.10. dakikada Aabid'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Katranis'in yakın mesafeden şutunda top üstten auta gitti.17. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun şutu az farkla uzak direğin yanından auta gitti.28. dakikada Boupendza'nın soldan içeri çevirdiği topa Akintola ceza sahası içinde vurdu, kalesini terk eden Ersin topun kaleye gitmesine izin vermedi.34. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.