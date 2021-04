ÖZET İZLE: Başakşehir 1-2 Fenerbahçe maçı özeti ve golleri

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİNİ BURAYA TIKLAYARAK BEIN SPORTS'TAN İZLEYEBİLİRSİNİZ.

HARUN TEKİN PENALTIYI ÇIKARDI

FENERBAHÇE'DEN 14 YIL SONRA İLK

ALEX'TEN SONRA DIMITRIOS PELKAS

35. HAFTA PUAN DURUMU

🔸41 Konyaspor

🔸39 Rizespor

🔸37 Ankaragücü

🔸37 Kasımpaşa

🔸37 Malatyaspor

🔸34 Kayserispor

🔸33 Başakşehir

🔸31 Gençlerbirliği

🔸31 Erzurumspor

🔸26 Denizlispor



Sence hangi 4 takım küme düşer?



— Sporx (@sporx) April 18, 2021

AYKUT KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

HARUN LİGDE İLK KEZ 11'DE

İRFAN CAN, 85 GÜN SONRA RAKİP OLARAK DÖNDÜ

MESUT ÖZİL YOK, GUSTAVO YİNE YEDEK

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

BELÖZOĞLU, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK RAKİP OLDU

TOLGA CİĞERCİ, ESKİ TAKIMINA KARŞI

MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI

BAŞAKŞEHİR PERDEYİ AÇTI

FENERBAHÇE, BASKINI ARTIRDI

BAŞAKŞEHİR'DEN İLK DEĞİŞİKLİK ZORUNLU

FENERBAHÇE, SZALAI İLE SKORU EŞİTLEDİ

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN GOLCÜSÜ PELKAS

MAHMUT TEKDEMİR, 9 YIL SONRA KIRMIZI GÖRDÜ

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN KARŞILIKLI MÜDAHALELER

HARUN TEKİN PENALTIYI ÇIKARDI

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Başakşehir, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 40. dakikada Attila Szalai ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Fenerbahçe, 57. dakikada Dimitrios Pelkas'ın golüyle öne geçti.Başakşehir, 87. dakikada penaltı kazandı. Edin Visca'nın 88. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.Başakşehir'de Mahmut Tekdemir 29 ve 60. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi.Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara konuk olduğu son 10 maçı kazanamayan Fenerbahçe, Mayıs 2007'den sonra ilk kez son şampiyon bir takım karşısında deplasmanda kazandı.Dimitrios Pelkas bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlarken (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex de Souza'ydı (13 gol & 9 asist).Üst üste ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 69'a yükseltti. Başakşehir ise üst üste ikinci kez mağlup oldu ve 33 puanda kaldı.Fenerbahçe, hafta içini 'BAY' geçecek ve bir sonraki lig maçını 25 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Başakşehir ise 22 Nisan'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.71 Puan - Beşiktaş69 Puan - Fenerbahçe*65 Puan - Galatasaray59 Puan - Trabzonspor*52 Puan - Alanyaspor*51 Puan - Gaziantep50 Puan - Hatayspor50 Puan - Sivasspor49 Puan - Karagümrük* Yıldızlı takımlar 34 maç, diğer takımlar 33 maç yapmıştır.Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, bir önceki lig maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.Kocaman, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep mücadelesinde ilk 11'de yer alan Alexandru Epureanu, Deniz Türüç, Uğur Uçar ve Demba Ba'nın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Mahmut Tedemir ve Enzo Crivelli'yi sahaya sürdü.Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Youssuf Ndayishimiye, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Crivelli 11'iyle sahaya çıktı.Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Leonardo Duarte, Rafael, Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen ve Uğur Uçar yer aldı.Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Deniz Türüç ile tedavileri süren Junior Caiçara, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli, kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, Demba Ba ve Azubuike'ye kadroda yer vermedi.Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Gaziantep maçına göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı. Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan Altay Bayındır ve Gökhan Gönül'ü sakatlıkları dolayısıyla görevlendiremedi.Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Harun Tekin ve Nazım Sangare'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Belözoğlu, Medipol Başakşehir karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Ozan Tufan'a şans veren Belözoğlu, hücum kanatlarında İrfan Can Kahveci ve Dimitris Pelkas'ı oynattı. Belözoğlu, santrforda ise Enner Valencia'ya şans tanıdı.Sarı-lacivertlilerde Osman Ertuğrul Çetin, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Samuel-Osayi, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı. Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlığı sebebiyle ilk 11'de görevlendirilen Harun, bu sezon daha 2 Türkiye Kupası maçında forma giymişti.Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na 85 gün sonra sarı-lacivertli formayla döndü. İrfan Can, 23 Ocak'ta turuncu-lacivertli takımın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giymişti. İrfan, maç öncesinde eski takım arkadaşlarının yanına giderek kısa bir süre sohbet etti.Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Medipol Başakşehir karşısında kadroda yer almadı. Yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrası bu hafta takımla çalışmalara başlayan Mesut, maç eksiği sebebiyle kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, Gaziantep maçının ardından Medipol Başakşehir maçında da yedek bekledi. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, tecrübeli futbolcuyu Medipol Başakşehir karşısında yedek soyundurdu. Gaziantep karşısında da maça yedek başlayan Gustavo, 81. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil olmuştu.Fenerbahçe'de 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti takımdaki yerlerini alamadı. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunmayan Mauricio Lemos da kadroya alınmadı.Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez turuncu-lacivertli ekibe karşı, takımının başında yer aldı. Turuncu-lacivertli takımın kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında saha kenarındaki yerini aldı.Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Tolga Ciğerci, eski takımına karşı mücadele etti. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, Tolga'ya ilk 11'de görev verdi.Maçın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü oyunu tercih etti ve mücadele tempo olarak düşük start aldı. Başakşehir, 5. dakikadan sonra daha fazla önde baskı yaparak top kazanmaya ve pasla baskı kurmaya başladı.Edin Visca bu dakikalarda en çok dikkat çeken oyuncu olurken, sık sık kanatlardan yapılan ortalarda Fenerbahçe savunması Crivelli'ye gol şansı vermedi. Fenerbahçe, 10 dakikalık Başakşehir baskısından sonra tekrar oyuna ortak oldu. Fenerbahçe, Başakşehir karşısında kornerle gol ararken kalesinde golü gördü.18. dakikada hızlı gelişen atakta Edin Visca'nın uzun pasında Nazım Sangare'den seken topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in, ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Harun Tekin'in solundan üst köşede ağlarla buluştu.Gol öncesinde Danijel Aleksic'in Dimitrios Pelkas'tan topu kazandığı sırada faul yapıldığına yönelik Fenerbahçeli oyuncuların itirazı oldu. Cüneyt Çakır, VAR hakemi Ümit Öztürk'ten uyarı gelmemesi üzerine santrayı işaret etti.Golden sonra Fenerbahçe, presini Başakşehir yarı alanında başlattı ve oyunun kontrolünü aldı. Başakşehir ise hızlı hücumlarla farkı artırmayı denedi. Üst üste ortalar ve ceza sahası dışından şutlarla gol arayan Fenerbahçe, dakikalar geçtikçe baskısını artırdı.29. dakikada Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan'dan topu kapmak isterken yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda kırmızı kart beklediler.Başakşehir'de ilk oyuncu değişikliği 32. dakikada geldi. Sakatlanan Cemali Sertel yerine Uğur Uçar oyuna dahil oldu. Ömer Ali sol beke geçerken, Uğur ise sağ bekte pozisyon aldı.Fenerbahçe, 35. dakikada Pelkas ile gole yaklaştı ancak Volkan Babacan başarılı müdahalesiyle gole izin vermedi. Gol için baskını artıran Fenerbahçe, 40. dakikada skora eşitliği getirdi.Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Ozan Tufan'ın kafayla indirdiği topa hareketlenen Attila Szalai arka direkte gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Fenerbahçe, ilk yarının sonunda Valencia ile de gole yaklaştı ancak bu öne geçme fırsatını değerlendiremedi.İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Fenerbahçe, ikinci yarıya etkili başlayan taraf oldu. Üstünlük sayısını arayan Fenerbahçe, 12 dakikalık baskının ardından 57. dakikada Pelkas ile öne geçti.İrfan Can'ın dikine pasını kontrol eden Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Dimitris Pelkas'ın, sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşta top Volkan Babacan'ın solundan ağlarla buluştu.Ozan Tufan, böylece maçtaki ikinci asistini yaptı.2-1'den sonra Fenerbahçe oyunu geride kabul etmeye başlarken, Başakşehir ise beraberlik için hücum etmeye başladı.60. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Enner Valencia ile Mahmut Tekdemir arasında yaşanan tartışma sonrasında her iki oyuncu da hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kart Mahmut Tekdemir'in maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mahmut Tekdemir, 9 yıl sonra ligde kırmızı kart gördü.Kırmızı karttan sonra Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği oldu. Mert Hakan yerine Luiz Gustavo, Caner Erkin yerine Filip Novak oyuna dahil oldu.Başakşehir giderek baskını artırırken Aykut Kocaman oyuna iki değişiklikle müdahale etti. 66'da Giuliano yerine Mehmet Topal, Crivelli yerine Nacer Chadli oyuna girdi.Fenerbahçe, 67. dakikada İrfan Can Kahveci ile gole yaklaştı. Başakşehir ise 72. dakikada Aleksic ile net bir fırsattan yararlanamadı.Emre Belözoğlu, oyuna ikinci kez müdahale etti ve Sangare yerine Sinan Gümüş oyuna girdi. Sinan sağ kanada geçerken, orta alandaki Ozan Tufan ise sağ beke kaydı.Başakşehir 77'de Aleksic ile bir kez daha Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Fenerbahçe ise 1 dakika sonra Sosa - Novak işbirliğiyle gole yaklaştı. Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Filip Novak'ın müsait durumda yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.85. dakikada iki takım da son değişikliklerini yaptı. Fenerbahçe'de İrfan Can yerine Ferdi, Valencia yerine Thiam oyuna dahil oldu. Başakşehir'de Tolga yerine Berkay Özcan, Aleksic yerine Gulbrandsen oyuna girdi.Başakşehir, mücadelenin 88. dakikasında penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan ara pasında Gulbrandsen ceza sahasına girdi ve Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.Edin Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda Harun Tekin gole izin vermedi.Başakşehir, kalan dakikalarda beraberlik golü için baskı kursa da Fenerbahçe savunması hata yapmadı ve sarı lacivertliler deplasmandan 3 puanl ayrıldı.

⚽18' Ömer Ali

⚽40' Szalai

⚽57' Pelkas

🟥60' Mahmut



Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve son 4 haftada 8 puan topladı.



📈Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez Başakşehir'i üst üste 4 maçta devirdi. pic.twitter.com/YlvDPOslQJ



— Sporx (@sporx) April 18, 2021



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...