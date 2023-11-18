ÖZET İZLE: Barcelona 74-70 Valencia

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. Palau Blaugrana'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 74-70 kazandı.



Barcelona'da Jan Vesely 17 sayı, 4 ribaund ile takımının en skorer ismi oldu.



Bu sonuçla birlikte Barcelona, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Valencia ise 5 galibiyette kaldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



