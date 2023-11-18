ÖZET İZLE: Asvel 81-88 Baskonia

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Baskonia, deplasmanda Asvel'i 88-81 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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ÖZET İZLE: Asvel 81-88 Baskonia
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18 Kasım 2023 00:49
Son güncelleme 18 Kasım 2023 00:58
THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Asvel ile Baskonia karşılaştı. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Baskonia 88-81 kazandı. 

Baskonia'da Markus Howard kaydettiği 35 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. 

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran Baskonia, toplamda 5 galibiyete ulaştı. Asvel ise 2 galibiyette kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

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