ÖZET İZLE: Asvel 81-88 Baskonia

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Asvel ile Baskonia karşılaştı. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Baskonia 88-81 kazandı.



Baskonia'da Markus Howard kaydettiği 35 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.



Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran Baskonia, toplamda 5 galibiyete ulaştı. Asvel ise 2 galibiyette kaldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



