ÖZET İZLE: Asvel 81-88 Baskonia

THY EuroLeague'in 9. hafta maçında Asvel ile Baskonia karşılaştı. Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Baskonia 88-81 kazandı.
Baskonia'da Markus Howard kaydettiği 35 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran Baskonia, toplamda 5 galibiyete ulaştı. Asvel ise 2 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Baskonia'da Markus Howard kaydettiği 35 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran Baskonia, toplamda 5 galibiyete ulaştı. Asvel ise 2 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ