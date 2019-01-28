ÖZET İZLE! Altay Afyonspor maçı golleri

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu.Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1Osmanlıspor-Boluspor: 3-1Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1Ümraniyespor-Altay: 2-3Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.