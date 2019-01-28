ÖZET İZLE! Altay Afyonspor maçı golleri

Altay Afyonspor maçı özet izle! Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

28 Ocak 2019 01:12
ÖZET İZLE! Altay Afyonspor maçı golleri
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşı karşıya geldi. Penaltıdan atılan iki golle maç 1-1 sona erdi.
Altay, karşılaşmanın 36. dakikasında Paixao'nun penaltısıyla öne geçerken Afjet Afyonspor'a puanı getiren gol, 88. dakikada yine penaltıdan Oltan Karakullukçu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Altay, 21 puanla 12. sırada yer alırken Afjet Afyonspor, 17 puan ile 15. basamakta kendisine yer buldu.

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Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligin 18. haftasında lider Gençlerbirliği, Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen ilk sıradaki yerini korudu. 

Gazişehir Gaziantep'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Denizlispor ise liderle arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

- Sonuçlar

Ligin 18. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Adana Demirspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Denizlispor: 0-1

Osmanlıspor-Boluspor: 3-1

Afjet Afyonspor-İstanbulspor: 1-1

Hatayspor-Gençlerbirliği: 3-1

Ümraniyespor-Altay: 2-3

Eskişehirspor-Giresunspor: 0-0

Altınordu-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor: 0-1

- Puan durumu



Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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