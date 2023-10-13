ÖZET İZLE ALBA Berlin 86-91 Baskonia

THY EuroLeague'in ikinci hafta mücadelesinde Baskonia deplasmanda ALBA Berlin'i 91-86 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
ÖZET İZLE ALBA Berlin 86-91 Baskonia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2023 00:22
Son güncelleme 13 Ekim 2023 00:33
THY EuroLeague'in ikinci haftasında Alman temsilcisi ALBA Berlin sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-91 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, ALBA Berlin ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Baskonia'da Codi Tyree Miller 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, ALBA Berlin'de Tim Schneider'in 17 sayısı takımına yetmedi. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery