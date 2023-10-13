ÖZET İZLE ALBA Berlin 86-91 Baskonia

THY EuroLeague'in ikinci haftasında Alman temsilcisi ALBA Berlin sahasında İspanyol ekibi Baskonia'ya 86-91 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, ALBA Berlin ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Baskonia'da Codi Tyree Miller 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, ALBA Berlin'de Tim Schneider'in 17 sayısı takımına yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Bu sonuçla birlikte Baskonia, EuroLeague'deki ilk galibiyetini alırken, ALBA Berlin ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Baskonia'da Codi Tyree Miller 17 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken, ALBA Berlin'de Tim Schneider'in 17 sayısı takımına yetmedi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ