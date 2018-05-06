ÖZET: Fenerbahçe Bursaspor maçı geniş öze izle, Fener Bursa özet ve goller izle

Puan durumu

AYKUT KOCAMAN KADROYU BOZMADI

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

SOW'A SEVGİ GÖSTERİLERİ

ANKARAGÜCÜ LEHİNE TEZAHÜRAT

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

BURSASPOR ÇİZGİDEN ÇIKARDI

BURSASPOR'DA İLK YARIDA 2 OYUNCU SAKATLANDI

2. YARIDA VALBUENA OYUNDA

VALBUENA KÖŞEYİ BULDU, HARUN KURTARDI

BURSA HARİKA GOLLE ÖNE GEÇTİ

SOW KENDİ KALESİNE ATTI

ÜST ÜSTE KIRMIZI KARTLAR!

FERNANDAO GALİBİYETİ GETİRDİ!

Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao, sol ayağıyla çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'in 32. haftasında, evindeile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Bursaspor karşılaşmanın 69. dakikasında Furkan'ın ceza alanı dışından attığı harika golle öne geçti. Fenerbahçe 71. dakikada Sow'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 90. dakikada sahneye çıkan Fernandao, takımına galibiyeti getiren isim oldu.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 66 yaparken, Bursaspor ise 39 puanda kaldı. Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacakken, Bursaspor ise evinde Trabzonspor'u konuk olacak.Galatasaray (1 maç eksik)FenerbahçeBaşakşehirBeşiktaş (1 maç eksik)Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Bursaspor karşısında, son maçtaki ilk 11'i bozmadı.Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Kasımpaşa'yı 4-1 yenen ilk 11'i sahaya sürdü.Kalede Volkan Demirel'e görev veren Kocaman, savunmada Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ı oynattı. Savunmanın önünde Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda ise Alper Potuk ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Sarı-lacivertlilerde santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado görev aldı.Fenerbahçe'de Bursaspor karşısında sakatlığı bulunan Nabil Dirar, forma giyemedi.Geçen hafta Kasımpaşa maçında da adalesindeki sakatlık nedeniyle oynayamayan Dirar, bu karşılaşmada da takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.Ligde son 3 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.Taraftarlar, takımlarına maçtan önce şampiyonluk inançlarını göstermek için tezahüratlarda bulundu. Bursasporlu taraftarlar da deplasman tribününün büyük bölümünü doldurarak, takımlarına destek oldu.Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı.Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı.Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü lehine tezahüratlar yaptı.Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın çalıştırdığı başkent temsilcisi lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, "Süper Lig'e hoş geldin Ankaragücü." diye tempo tuttu.Bursaspor tribünleri de bu tezahürata ortak oldu.Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bolümünde iki takım da rakip kalecileri tehdit edecek pozisyonlar bulamazken, 29. ve 30. dakikada önce Fenerbahçe, ardından da Bursaspor tehlikeli geldi.29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasında Brezilyalı yıldız Giuliano iyi gükselip kafa vuruşunu yaptı, top az farkla dışarıya gitti. 30. dakikada bu sefer Batalla, ceza sahası dışından plase bir vuruşla kaleyi yokladı. Vuruş etkili olmazken Volkan yatarak kurtarışını yaptı.Fenerbahçe 38. dakikada çok net bir pozisyon buldu ancak golü çıkarmayı başaramadı.Yapılan orta sonrasında Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top, kaleci Harun Tekin'i geçti ama çizgide Ertuğrul kafa ile topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.Bursaspor, ilk yarıda 2 oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Önce 20. dakikada Bursaspor'da Aatif'in yaptığı müdahale sonrasında sakatlanan Barış Yardımcı kenara geldi ve John Bostock oyuna girdi.42. dakikada ise ikili mücadelenin ardından sakatlanan Badu yerine Jires Kembo oyuna dahil oldu.İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0 ile gitti.Karşılaşmanın 2. yarısının başlangıcında Mathieu Valbuena, Alper Potuk'un yerine oyuna dahil oldu.50. dakikada Fenerbahçe mutlak bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı! Valbuena'nın pası ile buluşan Soldado'nun şutunu Harun kurtardı, ardından Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.Fenerbahçe 62. dakikada çok tehlikeli geldi. Yaklaşık 30 metreden kazanılan serbest vuruşta Valbuena topun başına geldi. Fransız yıldızın frikiği tam köşeye gitse de, Harun güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.70. dakikada Bursaspor'da Furkan mükemmel bir gol attı! Ceza sahası dışından uzak direğe plase bir şut gönderen Furkan, Volkan'ı mağlup edip takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.72. dakikada Moussa Sow, kendi kalesine topu ağları gönderdi. Valbuena'nın serbest vuruşunda Sow, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi.Karşılaşmanın son bölümünde gerginlik yaşanırken, 83. dakikada Titi, yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Hemen ardından kulübede bulunan Kubilay ile teknik direktör Mustafa Er de oyundan ihraç edildi.90. dakikada sahneye çıkan Fernandao, Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.6. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Bursaspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Alper Potuk'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.23. dakikada Giuliano'nun soldan pasında meşin yuvarlakla ceza sahası sol çaprazında buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, top uzak direğinin yanından auta çıktı.28. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topa Giuliano yükselerek kafayla vurdu, top direğin yanından auta gitti.30. dakikada Şener Özbayraklı'nın uzaklaştırmak istediği top Batalla'nın önünde kaldı. Bursasporlu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.35. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Furkan Soyalp'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Yusuf Erdoğan, kalesini terk eden Volkan Demirel'i geçemedi. Volkan, meşin yuvarlağı taca gönderdi.38. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Alper Potuk'un içeri ortaladığı topa Bursaspor kalecisi Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Chahechouhe'nun sağdan içeri ortasına iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, top uzak direkten kaleye giderken çizgi üzerinde Ertuğrul Ersoy kafa vuruşuyla golü önledi.43. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan yaptığı ortaya sağdan gelen Şener Özbayraklı gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.