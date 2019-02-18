ÖZET! Antalyaspor Başakşehir maçı golleri izle (bein sports)

10. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası için sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



18. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Amilton'un, kaleci Mert Günok'la karşı karşı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.



29. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.



33. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı topukla Kudriashov'a çıkardı. Kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Kudriashov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu kapan Fredy'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.



45. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın vuruşunda, kaleci Boffin'inden seken top, boşta kaldı. Arda Turan ile defans oyuncuları arasında oluşan karambolde kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, Antalyas Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek gol, yeni transfer Fedor Kudryashov'dan geldi. Rus sol bek, 33. dakikada attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Kudryashov, Başakşehir ile çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşamayı da başardı.Başakşehir, bu galibiyet ile birlikte puanını 48 yaparken 42 puanlı Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 29 puanla 9. sırada kaldı.Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.Süper Lig'de bu sezon 11 gol ile en az gol yiyen takım olan Medipol Başakşehir, 6. kez 1-0 galip geldi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Arda Turan ve Nazım Sangare arasında yaşanan pozisyonda hakem Mete Kalkavan, taç atışını Başakşehir'e verdi. Kararın ardından Sangare, hakeme tepki gösterirken Arda Turan, Mete Kalkavan'a ''Hocam, benden çıktı'' dedi. Buna rağmen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. Arda Turan, taç atışını doğrudan auta gönderdi ve topun Antalyaspor'a geçmesini sağladı.Maçın ardından Antalyaspor futbolcuları ve teknik heyet, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a yoğun şekilde itirazda bulundular. Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, itirazlarından dolayı sarı kart gördü ve haftaya oynanacak Sivasspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi.Antalya'da kamp yapan Rus futbol takımlarının maçlarını izlemek üzere kentte bulunan Çerçesov'un, Medipol Başakşehir'de forma giyen Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi.Serdar Ortaç, Medipol Başakşehir için yeni bir marş besteledi. Başakşehir Fatih TerimStadı'nda görüntüler eşliğinde paylaşılan bu marş sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede sosyal medyada yayılan Medipol Başakşehir Marşı'nın videosundaki detay kullanıcıların gözünden kaçmadı.Şarkıcı Serdar Ortaç tarafından bestelenen marş, takımın stadından görüntüler eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı. Şarkıdaki "Tribünler dar geliyor" ifadesi ile, paylaşılan görüntülerde stadın boş olması arasındaki tezatlık da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.İşte Serdar Ortaç'ın Başakşehir marşı..."İşte şampiyon BaşakşehirGeliyor BaşakşehirTüm rakiplere saha dar gelirGöster, nasıl oynanır topKim tutar seni hadiDedim işte adı üstünde"