ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-82 yendi.
ÖZET | Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes
ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 10 sayı farkla mağlup etti.
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30 Kasım 2021 21:47
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