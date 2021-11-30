ÖZET | Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 10 sayı farkla mağlup etti.

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ÖZET | Aliağa Petkimspor - Anadolu Efes
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30 Kasım 2021 21:47
ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 92-82 yendi.


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