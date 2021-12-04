ÖZET | ALBA Berlin - AC Milano
Euroleague'in 13. haftasında ALBA Berlin - AC Milano karşı karşıya geldi.
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04 Aralık 2021 11:07
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- 12:40 Fenerbahçe'de yıldızlar 11'e dönüyor!
- 12:33 Fenerbahçe'de kombine biletleri satışa çıktı!
- 12:27 Antalyaspor'da Kayserispor öncesi son durum!
- 12:26 Vitor Pereira'dan öğrencilerine: "Yeni bir sayfa açalım"
- 12:13 Burak Elmas'tan FLAŞ sözler: "TFF istifa etmeli"
- 12:12 Trabzonspor, Masouras ve Solbakken'in peşinde!
- 12:08 Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri
- 12:07 Toscano-Anderson, McGee'yi poster yaptı!: "Kariyerimin en iyi smacı!"
- 11:51 Trabzonspor'da Bakasetas geri dönüyor
- 11:45 Darius Garland ve Jarrett Allen'dan 60 sayı!
- 11:40 Luko Jovic'ten Galatasaray'ı heyecanlandıran hamle
- 11:39 PG ve Morris, LA derbisinde Lakers'ı yıktılar!
- 11:35 Hatayspor'un konuğu Medipol Başakşehir
- 11:27 Embiid 28-12 yaptı, maçı alan basketi de buldu!
- 11:24 Mitchell ve Tatum'ın 71 sayılık harika düellosu!
- 11:22 Fenerbahçe ile Rizespor 41. kez karşı karşıya!
- 11:16 KD 30 attı, bir de maç kazandıran şutu soktu!
- 11:14 Fenerbahçe'de büyük sorun: Hücum sendromu
- 11:14 Fenerbahçe'de Rizespor öncesi 5 eksik!
- 11:13 Curry ve JTA, Suns'ın serisine son verdiler!
- 11:07 ÖZET | ALBA Berlin - AC Milano
- 11:06 ÖZET | Zenit - Kızılyıldız
- 11:04 Galatasaray'ın tarihi jestine TFF'den engel
- 11:03 ÖZET | Anadolu Efes - Barcelona
- 11:02 Alperen 13-5-3 yaptı, Rockets seriyi 5'e uzattı!
- 11:01 ÖZET | UNICS Kazan - Olympiakos
- 10:51 Ömer Yurtseven süre aldı, kariyer rekoru kırdı!
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- 10:44 Ahmet Çakar: "Simsiyah, kapkara bir tablo"
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- 10:18 Fenerbahçe'de Berke - Ferdi operasyonu!
- 10:07 Fransa'da Kerem savaşı; 30 milyon euro!
- 10:01 Turgay Demir: "İki doğru beş yanlış"
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- 09:10 Galatasaray - Altay: Muhtemel 11
- 09:00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Muhtemel 11
- 02:33 Zamalek Başkanı: "Galatasaray ile konuşacağız"
- 01:59 Sertaç Şanlı: "Oynaması çok zor maçtı"
- 01:12 Önder Özen'in Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları
- 01:10 Metin Tekin'in Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları
- 01:09 Tümer Metin'den Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumları
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- 00:51 Güntekin Onay: "Diri olan Beşiktaş'tan puanı alıyor"
- 00:48 Beşiktaş'ın galibiyet hasreti: Derbiden beri...
- 00:42 Antalyaspor'dan Arjantin kulübüne iş birliği ziyareti
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