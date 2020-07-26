'Özer Hurmacı takımı sabote etti'

Bursasporlu Anıl Karer, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Anıl Karaer maç sonunda yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirtirken maçtan önceki gece Özer Hurmacı'nın kadrodışı kalması sebebiyle kampı terk etmesinin takımı olumsuz etkilediğini belirterek takım arkadaşının kendilerine ihanet ettiğini söyledi.



Anıl Karaer'in açıklamaları şu şekilde:



"BUNU BİR İHANET OLARAK GÖRÜYORUZ"



"Dün akşam bir olay yaşadık, futbol hayatımda ilk defa. Özer Hurmacı oynamadığı için kampı terk etti. 2-3'lere kadar bunun konuşmaları oldu gece boyunca. Sonra özel uçakla Antalya'ya geldik. Bunu kendimize yapılmış bir ihanet olarak görüyoruz. Bunun sorumlusu kimse değil, ne olursa olsun 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Kulübüm ve kendi adıma çok üzgünüm."



"KİMSE BİREYSEL DAVRANMAMALI"



"10 aydır maaş alamayan arkadaşlarım var. Bir oyuncu, biz ne emeklerle buraya kadar geldik. Kendisi de yaptı tabii ki fedakarlık ama kimse bireysel davranmamalı. Maddi manevi herşeyi yapmaya çalıştık. Kimsenin egosu için bunların yaşanmaması gerekiyordu."



"BURSASPOR TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"



"Bu görüntü bize hiç yakışmadı, sezon değerlendirmesini daha sonra yaparız. Büyük Bursaspor taraftarından özür diliyoruz. Seneye Süper Lig'e çıkmak için uğraşacağız"



