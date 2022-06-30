Özel sporculardan Tunus'ta 4 madalya

IPC Tunus Grand Prix Para Atletizm Turnuvası'nda mücadele eden milli sporculardan Fatma Damla Altın ile Mihriban Korkmaz altın, Ersa Bayrak ile Eda Yıldırım gümüş madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'un başkenti Tunus'ta düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları hazırlık turnuvasına katılan milli sporcular, dört madalya sevinci yaşadı.



Uzun atlama kategorisinde Fatma Damla Altın, 5,57 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. Gülle atma branşında yarışan Mihriban Korkmaz ise 12,40 metrelik derecesiyle organizasyondaki ikinci altın madalyaya ulaştı.



Milli sporculardan Esra Bayrak, uzun atlamada 5,19 metreyle, Eda Yıldırım ise gülle atmada 11,99 metreyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.



Organizasyonun ardından milli sporcuları tebrik eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Şükürler olsun ki özel sporcularımız, grand prix turnuvasından madalyalarla dönüyor. 2012 yılından bu yana yapmış olduğumuz planlamalar, yatırımların sonuçlarını alıyoruz. Türkiye'nin parlayan, dünyanın yükselen yıldızı özel sporcularımızla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Çekya'da 20-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvada iki dünya rekoru kırarak 43 madalya kazandıklarını hatırlatan Aydın, "Spor aşkı engel tanımaz diyerek, özel sporcularımızın önündeki her engeli kaldıran, yasal düzenlemeler ile yolumuzu açan, özel sporcularımızı yakından takip edip bağrına basan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer'e, sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Katılım, TESYEV, Alagöz Holding, TMPK, Spor Toto'ya, dualarını ve emeklerini esirgemeyen özel sporcu ailelerimize, antrenörlerimize, il temsilcilerimize, kulüp başkanlarımıza, tüm kurul üyelerimize, özel sporcularımızın başarılarını kamuoyuna duyuran değerli medya temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.





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