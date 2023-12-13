Özel Sporcular yüzme şampiyonası sona erdi

Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel Sporcular yüzme şampiyonası sona erdi
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13 Aralık 2023 17:17
Son güncelleme 13 Aralık 2023 17:54
Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun organize ettiği şampiyona, Muratpaşa ilçesindeki Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

İki gün süren ve 81 ildeki müsabakalar sonrası barajları aşan yaklaşık 125 özel sporcunun (down, otizm ve mental) katıldığı organizasyonda, dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada, bir organizasyonu daha başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

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