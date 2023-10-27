29 Ekim

Özel Sporcular şenliği sona erdi

Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği Silivri'de sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel Sporcular şenliği sona erdi
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27 Ekim 2023 20:01
Silivri Belediyesi ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği tamamlandı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Macaristan, Kosova ve Kırgızistan'dan 200'e yakın sporcu masa tenisi, atletizm, yüzme müsabakalarında kıyasıya yarıştı.

2 gün süren etkinliklerin ardından Türk Dünyası Özel Sporcular Spor ve Kültür Şenliği, futsal gösteri maçının ardından sona erdi.

Avrupa Şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ile eski futbolcular karşı karşıya geldi. Veteranlar takımında, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın'ın yanı sıra Trabzonspor'un eski futbolcuları Tuncay Soyak, Abdullah Ercan, Emrah Eren ve Galatasaraylı eski futbolcular Hamza Hamzoğlu, Muhammet Altıntaş, Kadri Sancak gibi ünlü isimler yer aldı.

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