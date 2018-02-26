Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun hem engellileri sosyal hayata dahil etmek hem de yeni sporcular kazandırılması için başlattığı çalışmaya katılarak yelken eğitimi alan 22 engelli, Mersin'de tek başlarına denize açılmanın mutluluğunu yaşadı.Federasyon tarafından engelli yelken branşına yeni sporcular kazandırılması için başlatılan çalışmaya katılan yaşları 12 ile 50 arasında değişen 22 sporcu, Mersin'de 3 günlük teorik eğitime tabi tutuldu.Daha sonra pratik eğitime geçen engelliler, kendileri için özel dizayn edilen tek kişilik yelkenli teknelere binip büyük bir heyecanla denize açıldı.İlk başlarda suda ilerlemekte güçlük çeken sporcular, birkaç saatlik alıştırmanın ardından engellerini unutup denizin tadını çıkardı, kimsenin desteği olmadan ilerlemenin verdiği özgürlüğün keyfini yaşadı.Yıl içerisinde gerçekleştirilecek şampiyonalara da katılacak sporcular, başarı elde etmeleri durumunda çeşitli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Yelken Branşı Teknik Kurul Başkanı Aynur Olgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli yelken branşının eğitim kampını 22 sporcunun katılımıyla 1 hafta önce Mersin'de başlattıklarını söyledi.Kampın çok başarılı geçtiğini belirten Olgaç, "Amacımız engelli bireyleri sporla sosyal hayata dahil etmek, evlerinden çıkarmak. Ama bunun ötesinde de bizim hedeflerimiz var. 2024 Olimpiyatları, dünya şampiyonaları var. Dört yıl önceki yaş ortalaması 50 iken bugün bu yaş ortalaması 20-25'e düştü. 12-13 yaşında da sporcumuz var. Bunlar 2024 Olimpiyatları için çok büyük bir hedef. Bu eğitim kampından Avrupa, dünya şampiyonları çıkacak." diye konuştu.Olgaç, sporcuların denize ilk çıktığında korku yaşadığını ancak teknelerin çok güvenli olduğunu ve batmayacağını kendilerine anlattıklarını bildirdi.Sporcuların da denizde güvende olduklarını anlayınca rahat hareket ettiğini aktaran Olgaç, "Ben tüm sporcularla konuştum. 'İnanılmaz keyifliydi. Denizde özgürdük. Denizde kolumuz, bacağımız hiçbir eksiğimiz yoktu. Denizle bütünleştik, denizde spor yapmak bizi özgürleştirdi.' dediler. Onlara bu duyguyu yaşatabilmek çok önemli. Bizim beklentimizin üzerinde bir performans oldu." ifadelerini kullandı.Engelli sporculardan Sema Paker, teorik eğitimin ardından denize açıldığını belirterek şunları söyledi:"İnanılmaz bir heyecan yaşadım. Hele ki suda yalnız olduğunuzu hissettiğimiz anda bazen çığlık çığlığa kaldım. Keşke yıllar önce yapmış olsaydım diye düşündüm."Özcan Aydemir ise denize ilk kez çıktığını ve çok heyecanlandığını aktararak, özgürce dolaştığını ve büyük keyif aldığını dile getirdi.Sporculardan 12 yaşındaki İbrahim Köseler de yelkenliyle ilk açıldığında korktuğunu ancak zamanla alıştığını ifade etti. Bu sporla tanıştığı için çok memnun olduğunu aktaran Köseler, "Ben bu sporda iddialıyım ve ileride şampiyonluklar yaşayacağım." diye konuştu.