Özel sporcular masa tenisinde şampiyon!

Özel Sporcular Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda birinci olarak altın madalya kazandı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde devam eden organizasyonda, Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk'ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya'yı 3-0 ve Fransa'yı 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve yarı finale yükseldi.



Milliler yarı finalde de Portekiz'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, final müsabakasında da Fransa'yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırdı.



Öte yandan erkekler takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, bronz madalya kazandı. Utku Caberoğlu da Türkiye'ye erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazandırmış oldu.



Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.



Birol Aydın: "Özel sporcularımız Avrupa'da tarih yazıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şöyle konuştu:



"Özel sporcularımız Avrupa'da tarih yazıyor. Federasyonumuz, down, otizm ve mental çocuklara 15 branşta spor faaliyeti yaptırarak, onların sporla hayata tutunmalarını sağlıyor. 81 ilde 730 spor kulübünde yüzbinlerce özel çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşında kazandığımız 4 gümüş ve 6 bronz madalyanın yanına şimdi Para Masa Tenisi Milli Takımımız altın madalya eklemiş oldu. Mutluyuz, gururluyuz, İstiklal Marşımızı okutup, ay-yıldızlı al bayrağımızı en üstte göklere çektiren özel sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Para Masa Tenisi Milli Takımımız ile hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na emin adımlarla ilerliyoruz. Teknik kurullarımız ile hazırlamış olduğumuz planlar doğrultusunda azim ve istek ile daha çok çalışıp, hedefimize ulaşmak istiyoruz."



Özel sporcuların Türkiye'nin parlayan yıldızları olduğunu belirten Aydın, "Bu başarıların ve alınan madalyaların arkasında çok çalışma, özel sporcular ailemizin duaları, maddi ve manevi desteği olan sponsorlarımız var. Sporcularımıza inanan ve her zaman yanımızda olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TMPK –TESYEV Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer'e, sponsorlarımız ve destekçilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto'ya, Türk Hava Yolları'na, Türk Telekom'a, Ziraat Katılım'a, Alagöz Holding'e, her zaman sesimiz olan siz değerli medya mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyor, camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.





