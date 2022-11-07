Özel sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çiftlerde yarı finale yükseldi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru-Sümeyra çifti, Granada kentindeki organizasyonda Güney Koreli rakiplerini 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
Şampiyona 12 Kasım'da sona erecek.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru-Sümeyra çifti, Granada kentindeki organizasyonda Güney Koreli rakiplerini 3-2 yenerek yarı finale çıktı.
Şampiyona 12 Kasım'da sona erecek.
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