Özel sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!

Özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çiftlerde yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özel sporcular Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde!
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07 Kasım 2022 18:23
İspanya'da düzenlenen Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda özel sporcular Ebru Acer ile Sümeyra Türk, çiftlerde yarı finale yükseldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ebru-Sümeyra çifti, Granada kentindeki organizasyonda Güney Koreli rakiplerini 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Şampiyona 12 Kasım'da sona erecek.

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