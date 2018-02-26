Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) Dünya Kayak Şampiyonası Salı günü Polonya'da başlayacak.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Zakopeno kentinde, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi Tuba Çelik, Ayşe Kader Yavuz, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül'ün temsil edeceği bildirildi.
Federasyon başkanı Birol Aydın da açıklamasında, "Amacımız ülkemize altın madalyalar kazandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sporcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Zakopeno kentinde, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi Tuba Çelik, Ayşe Kader Yavuz, Zeynep Bingül, Tacdin Ören ve Murat Bingül'ün temsil edeceği bildirildi.
Federasyon başkanı Birol Aydın da açıklamasında, "Amacımız ülkemize altın madalyalar kazandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sporcularımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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