Özel sporcular Dubai'de 5 madalya kazandı

Para Atletizm Milli Takımı, Dubai'de düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de kota puanı veren Uluslararası Para Atletizm Grand Prix turnuvasını 2'si altın 5 madalya ile tamamladı.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de yapılan turnuvada milliler uzun atlamada Fatma Damla Altın ile gülle atmada Mihriban Korkmaz ile altın madalya kazandı.



Ay-yıldızlılar, gülle atmada Eda Yıldırım ve 400 metre koşuda Muhsine Gezer ile gümüş, uzun atlamada ise Edanur Akın ile bronz madalya elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, turnuvayı başarılı bir şekilde 5 madalya ile tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi göstermiş oldukları mücadele ve azimden dolayı tebrik ediyorum. Federasyonumuz son yıllarda özelikle paralimpik branşlarda almış olduğu başarılarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeni dönemde hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na direk olarak daha fazla sporcuyla katılım sağlamak ve madalyalar almak. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."





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