Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için çalışıyor

Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek SU-DS Avrupa Şampiyonası'nda geçen yılın rövanşını almak ve birincilik kupasını kaldırmak için yoğun çalışıyor.



Yenimahalle Spor Kompleksi'nde günlük çift antrenmanla SU-DS Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Down Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ufuk Bulut, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Bulut, 3-10 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Padova kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonasın için çalıştıklarını belirterek, "Yaklaşık 5 senedir bu takımla beraberiz. Tabii ki değişen oyuncularımız oldu, alttan gelen oyuncularımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin bir çok ilinde down sendromlu sporcularımız her branşta çalışmalar yapıyor. Şu anda bizim as kadromuzda 6 oyuncumuz var. Zaten şampiyonalarda 3'e 3, ya da 4'e 4 oynuyorlar. Oyuncu seçme sürecimizde bugün son gün. Seçme sürecinden sonra as kadromuzla Eylül ayına kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



Milli takımla 5 yılda neler yaptıklarına ilişkin de Bulut, "Şu ana kadar bir kez Dünya Şampiyonası'na, iki kez de Avrupa Şampiyonası'na katıldık. İlk katıldığımızda acemilik vardı ama üçüncülükle bitirdik. Sonrasında bir dünya üçüncülüğümüz var. Son katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nı da ikinci olarak bitirdik. Ev sahibi İtalya'ya finalde kaybettik." dedi.



Bulut, İtalya'dan rövanşı almak istediklerini belirterek, "Bu sene yine İtalya'ya gidiyoruz. Umarım bu kez finalden başarılı olarak döneceğiz. İnşallah bu sene İtalya'dan rövanşı alıp, kupa ile dönmek istiyoruz. Çalışmalarımızın hepsi o yönde. Kamp süresi boyunca günde iki antrenman yapıyoruz, sabah erkenden başlıyoruz. " ifadelerini kullandı.



"Hala ayakkabısını bağlayamayan çocuklarımız var"



Mesleğinin özel eğitim öğretmenliği olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:



"Mesleki anlamda bütün hayatım onlarla geçiyor. Öğretmenliğin, anne babalığın gerçekten anlaşıldığı alan özel sporcular, özel çocuklar. Bu işe sadece spor olarak bakmayın. Sabah kalktıklarında yüzlerini yıkamaktan başlayın, gece yatmadan önce pijamalarını giyip, dişlerini fırçalamaya kadar her anlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Spor becerileri olmayanlara bu becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki şu anda gördüğünüz basketbol grubu üst beceri düzeyinde bir grup. Hepsi böyle değil. Özellikle hazırlık kamplarında ilgilenmemiz gereken çok daha fazla şeyler oluyor. Hala ayakkabısını bağlayamayan çocuklarımız var. Hala renkleri tam olarak ayırt edemeyen sporcu ve bireylerimiz var. Onların her anlarıyla ilgilendiğimiz gibi üzerine bir de spor becerisi katmaya çalışıyoruz."



Sosyal alanda özel sporcularla ilgilenirken farklı şeylerle karşılaştıklarını vurgulayan Bulut, "Bir birlerinin karmaşık duygularını ifade etmeye çalışmaları mesela... Bir sporcumuz kısa zaman önce babasını kaybetti. Tüm takımın ona destek olduğunu görmek, 'Özledin mi? Özlediysen bizimle berabersin.' diyerek onu teselli ettiklerini görmek son zamanlarda bizi en duygulandıran şeylerden birisi." şeklinde konuştu.



Yılmaz: "Kupayı alnımızın akıyla kazanacağız"



Milli takım oyuncularından Eren Yılmaz, basketbola severek devam ettiğini belirterek, "İzmirliyim. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okuyorum. Ufuk Hocam sayesinde milli takımda oynuyorum. Avrupa Şampiyonası için yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Biz yılmayız. Çünkü Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' demiş. Ben de çok inanıyorum. Her zaman elimden geleni yapıyorum, her zaman hırslıyım. Hırsımı, azmimi çok iyi kullanıyorum. Tüm ailem de beni izliyor. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varsınız." diye konuştu.



Avrupa kupasını kazanmayı çok istediğini de vurgulayan Eren, "Hedefim o kupayı almak. Milli takım arkadaşım Yaşar Bolluk yakında vefat etti, ona bu kupayı armağan edeceğim. Kupayı alnımızın akıyla kazanacağız. En büyük Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Yardımcısı Madak'tan özel sporculara moral ziyareti



Öte yandan Down Basketbol Milli Takımı'nın antrenmanlarını yerinde izleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak da özel sporcuların tek tek halini sorarak onlara moral ve motivasyon desteğinde bulundu.



Bakan Yardımcısı Madak, antrenmanın ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve beraberindekilerle birlikte özel sporcular ile yakınlarına pasta ikramında bulundu.