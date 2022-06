Özel sporcular, Çekya'da ilk gün 14 madalya aldı

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 14 madalya elde etti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk şehrindeki organizasyona iyi başlayan milli sporcular, günü 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı.



SU-DS Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan kadın milli takımı, tarihi bir başarıya imza attı. İtalya'yı finalde 3-1 yenen milli takım, tarihinde ilk kez altın madalyanın sahibi oldu.



Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal'dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ise bronz madalya kazandı. Erkek milli takımı açık müsabakalarında da bronz madalya alarak Türkiye'ye bir madalya daha kazandırmayı başardı.



Böylece SU-DS Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli takım 1 altın, 2 bronz madalya elde etti.



Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nda ise Emirhan Akçakoca triatlon ve 800 metrede altın, bin 500 metrede bronz, Dilara Çevik cirit atmada altın, 800 metrede gümüş, Ali Topaloğlu 800 metrede gümüş, Münevver Yılmaz 800 metrede ve bin 500 metre yürüyüşte gümüş, Ramazan Ünlü cirit atmada gümüş, bin 500 metre yürüyüşte bronz, Kardelen Demir ise bin 500 metre yürüyüşte bronz madalyanın sahibi oldu.



Böylece milli atletler atletizmde ise ilk günü 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla bitirdi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şampiyonaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını aktararak, "Milletimize yeni başarılar ve madalyalar kazandıracağız. Hedefimiz 2021 yılındaki madalya rekorumuzu geride bırakmak. Bizlere her zaman destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Şampiyona 26 Haziran'a kadar sürecek.





