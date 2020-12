Özel sporcu Nilsu'nun hedefi aletli cimnastikte milli forma

Adana'da bir ve ikinci kademe cimnastikte Türkiye şampiyonu olan down sendromlu 13 yaşındaki Nilsu Taşkınlar, aletli cimnastikte milli formayı giymek için çalışıyor.



Nilsu, küçük yaştan itibaren gittiği rehabilitasyon merkezinde beden eğitimi öğretmeni tarafından vücudunun esnek olması dolayısıyla cimnastiğe yönlendirildi.



Merkez ile beraber Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ne devam eden Nilsu, 2016 yılında lisans alarak Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonalarına katıldı. 2018 ve 2019'da bir ve ikinci kademe cimnastikte Türkiye şampiyonu olan Nilsu, bu durumun milli forma giymeye yeterli olmaması nedeniyle milli takım yetkililerinin de yönlendirmesiyle aletli cimnastik çalışmaya başladı.



Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2020 Türkiye Şampiyonası'nın iptal edilmesi üzerine bu dalda yarışmalara katılamayan Nilsu, yapılacak ilk şampiyonada başarılı sonuç alarak, milli formayı giyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Nilsu Taşkınlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu an yer egzersizleri yaptığını belirtti.



İlk önce evde ve dernekte çalıştığını ifade eden Nilsu, "Milli takıma girmek istiyorum. Orada olacağıma inanıyorum." dedi.



- Zehra Eruçar: "Milli takıma gireceğine inancım tam"



Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı

Zehra Eruçar da kulüp antrenörü Özkan Güngör'ün yeteneğini keşfettiği Nilsu'nun lisansını çıkartıp, şampiyonalara katıldıklarını belirtti.



Nilsu'nun iki kez Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takım kampına çağrıldığını, dereceye girdiği dallarda milli forma giyme imkanı olmadığı için aletli cimnastiğe yönlendirildiğini ifade eden Eruçar, şunları kaydetti:



"Nilsu'yu çok beğendiler, bizden milli takım için çalışmamızı istediler. 2021'de salgını atlatırsak kızımızı milli takıma hazırlıyoruz. Kendi dernek binamızda veya bulabildiğimiz şartları uyan her yerde cimnastik çalışmalarına devam ediyoruz. Nilsu haftada 5 gün, günde iki saat olmak üzere çalışıyor. Milli takıma gireceğine inancım tam. Milli takımda da yurt dışında güzel dereceler alacağına inanıyorum."