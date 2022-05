Özel sporcu Fatma Damla Altın'dan Paris'te madalya sözü!

Para atletizmde iki dünya şampiyonluğu bulunan özel milli sporcu Fatma Damla Altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki söz verdiğini belirterek, "Samsun'da evimizde kara lahana dolması yapma sözü verdim. Diğeri de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya sözü. İki sözümü de tutacağım." dedi.



Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda iki kez altın madalya kazanan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yer alan en genç milli sporcu olan Fatma Damla ile antrenörü Aytunç Göz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde bir araya gelip sohbet etme imkanı bulan milli sporcu, o anlarda yaşadığı heyecanı şöyle anlattı:



"Görüşmede Cumhurbaşkanımızı Samsun'a davet ettim. Bana, 'Kara lahana dolması yapmayı biliyor musun?' diye sordu, 'Evet' dedim. 'Kiminle yapıyorsun?' dedi, 'Antrenörümüzün annesi Vildan Göz teyzemizle yapıyoruz.' dedim. Cumhurbaşkanımız, hem dolma yemeye hem de kahve içmeye geleceklerini söyledi. Çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımıza iki söz verdim. Birincisi, Samsun'da evimizde kara lahana dolması yapma sözünü verdim. Diğeri de 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya sözü. İki sözümü de tutacağım."



Heyecanını annesiyle paylaştı



Fatma Damla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin heyecanını Samsun'da bulunan annesi Ayşe Altın'a görüntülü görüşerek paylaştı.



Anne ve kızın oldukça duygulu anlar yaşadığı görüntülü konuşmada Fatma Damla, annesine yaşadıklarını şöyle ifade etti:



"Az önce Cumhurbaşkanımızla konuştum, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Federasyon Başkanımız Birol Aydın'ın desteklerinden dolayı teşekkür ettim. Ondan sonra Spor Bakanımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı evimize davet ettim. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Dolma yapabiliyor musun' dedi, evet dedim, 'Tamam o zaman geliriz' dedi. 'Türk kahvesi de yapıyorum dedim, 'Gerçekten mi?' dedi, 'Evet yapıyorum' dedim. 'Tamam o zaman not alın geliyoruz' dedi. O anki heyecanım çok büyüktü."



Anne Ayşe Altın da çok duygulandığını belirterek, "Bravo sana kızım, çok güzel, çok sevindim. Biz de çok heyecanlandık, çok güzel bir duygu, ne deyim size. Kızımın başarısı o kadar güzel ki. Haberi duyunca çok sevindim, Cumhurbaşkanının yanına çıkmasından dolayı çok gurur duydum." şeklinde konuştu.



Antrenör Aytunç Göz: "Cumhurbaşkanımız onların her zaman zirvede olacağını söyledi"



Fatma Damla Altın'ın antrenörü Aytunç Göz, 2015'te yaptığı çalışmalar sonucu 100 engelli sporcuya ulaştığını, bunların içinde 2020 Tokyo'da başarılı sonuçlar alan Fatma Damla ile ev ve takım arkadaşı Esra Bayrak'ın da olduğunu aktardı.



Sporculara her türlü desteği verdiklerini belirten Göz, "Burada Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak var, onların haricinde Eda Yıldırım, Edanur Akın ve Muhsine Gezer var. Bu sporcularımızın her biri Avrupa ve dünya şampiyonasında madalya kazanmış sporcular. Aynı zamanda Fatma Damla Altın, Esra Bayrak ve Edanur Akın, annemin nezaretinde Samsun'da aynı evde kalıyorlar. Aynı evden iki sporcuyu 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na götürdük, oldukça gurur verici bir şeydi. Şimdi 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyoruz. Şu anda Fatma Damla, 2022 yılında Dubai'de atladığı dereceyle dünya sıralamasında birinci sırada." diye konuştu.



Sporcuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulünde yaşadıkları heyecana da değinen Göz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatma Damla Altın ile birebir özel görüşmesi oldu, Fatma da kendisini eve davet etti. Cumhurbaşkanımızın engelli bireyler adına orada ifade ettiği çok güzel kelimeler vardı, 'Onlardan asla vazgeçmeyeceğini ve onların her zaman zirvede olacağını, ön planda olacağını' söyledi. Bu farkındalık ile umut ediyorum ki ulaşabildiğimiz kadar çocuğa da ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Aytunç Göz, bu yıl Polonya'da yapılacak VIRTUS Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcuların şampiyon unvanlarını koruyacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.





